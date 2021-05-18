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Оригинал Брестской Библии выставили в Музее истории города
18.05.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Только раз в году: оригинал Брестской Библии выставили в музее. Это событие редкое, ведь в основном реликвия хранится в светонепроницаемом сейфе, где поддерживается определенный влажностно-температурный режим. Книга была издана в 1563 году в Бресте по заказу князя Николая Радзивила Черного. В фолианте полторы тысячи страниц, каждая представляет собой произведение искусства.
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Только раз в году: оригинал Брестской Библии выставили в музее. Это событие редкое, ведь в основном реликвия хранится в светонепроницаемом сейфе, где...
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