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В отношении топ-менеджеров ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере

18.05.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уголовное дело в отношении топ-менеджмента ТУТ БАЙ возбудила финансовая милиция госконтроля. Статья - уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере. Как уточнили представители ведомства, в результате необоснованного использования "ТУТ БАЙ МЕДИА" господдержки как резидента Парка высоких технологий, государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Известно, что статус резидента ПВТ "ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" был получен в 2019 году. Органами финансовых расследований устанавливаются все обстоятельства преступления и круг подозреваемых. Также подсчитывается точная сумма ущерба, причиненного государству.

Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:
По данным Департамента финансовых расследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий". На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента от 22 сентября 2005 года № 12 "О Парке высоких технологий".
В это же время Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям. Основанием стало уведомление Генеральной прокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ.

По данным правоохранительного ведомства, в ряде публикаций была размещена запрещенная информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. По закону запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию, добавили в ведомстве.

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Уголовное дело в отношении топ-менеджмента ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбудил Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Статья -...
 
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