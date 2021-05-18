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В. Кацман: Украинцев волнуют земельные вопросы и растущие тарифы

18.05.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пока власти готовы тратить деньги на снос памятников Великой Отечественной, обычные украинцы озабочены тем, где взять средства на базовые потребности - их волнуют растущие тарифы и вопрос земли. Об этом рассказал политический эксперт Владимир Кацман.

Владимир Кацман, политический эксперт (Украина):
Я поездил в эти праздничные дни по стране и скажу, что две вещи сводят людей с ума - это платежки и земля. Это самые главные вопросы. Мир - да, конечно, это вопрос номер один и самый высокий. Но приземленные вопросы - это тарифы и земля. Люди в испуге понимают, что землю у них отберут, люди в испуге понимают, что обратного отсчета счетчика тарифного не будет, когда будет что-то снижаться. Более 80 млрд уже - долг. Люди наши нервные, почему происходят вот эти все случаи, когда люди дерутся, стреляют друг в друга. Это все на фоне обстановки, в которой взвинчено все наше население.
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Пока власти готовы тратить деньги на снос памятников Великой Отечественной, обычные украинцы озабочены тем, где взять средства на базовые потребности - их волнуют...
 
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