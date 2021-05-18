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В. Кацман: Украинцев волнуют земельные вопросы и растущие тарифы
18.05.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пока власти готовы тратить деньги на снос памятников Великой Отечественной, обычные украинцы озабочены тем, где взять средства на базовые потребности - их волнуют растущие тарифы и вопрос земли. Об этом рассказал политический эксперт Владимир Кацман.
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Пока власти готовы тратить деньги на снос памятников Великой Отечественной, обычные украинцы озабочены тем, где взять средства на базовые потребности - их волнуют...
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