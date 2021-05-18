|
Прогноз погоды на 19 мая
18.05.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты. В среду в отдельных районах республики ожидаются грозы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты. В среду в отдельных районах республики ожидаются грозы. Читайте также: В...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)