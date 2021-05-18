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Директора hoster.by Сергея Повалишева увезли силовики, техническая служба компании работает в штатном режиме

18.05.2021 16:51 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 мая. Техническая служба белорусского хостинг-провайдера hoster.by работает в штатном режиме, говорится в сообщении компании, в офис которой утром 18 мая явились силовики как к структуре, связанной с порталом tut.by.

"Дорогие клиенты и партнеры, по независящим от нас причинам мы не можем сейчас оперативно реагировать на ваши обращения. Хотим заверить в одном: техническая служба hoster.by работает в штатном режиме. И помните, мы держим ваши сайты. Несмотря ни на что", — подчеркивается в сообщении компании.

В свою очередь tut.by сообщает, что после 15.00 сотрудников компании hoster.by стали выпускать из кабинетов в их офисе, где они сидели под присмотром силовиков. Директора компании Сергея Повалишева увезли. Его статус неизвестен.

ООО "Надежные программы" (hoster.by) — крупнейший белорусский провайдер облачных решений и хостинга, который обслуживает более 60% всех белорусских сайтов. Технический администратор доменов .by и .бел (отвечает за стабильную работу всей национальной доменной зоны), аккредитованный регистратор международных доменов. Является подразделением центра электронного бизнеса tut.by.

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Силовики пришли с обысками в редакцию tut.by, к его руководству и сотрудникам, а также в связанные с порталом компании — в офисы av.by (платформа купли-продажи автомобилей), rabota.by (сайт вакансий) и hoster.by.


Алексей Орешко, БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 мая. Техническая служба белорусского хостинг-провайдера hoster.by работает в штатном режиме, говорится в сообщении компании, в офис которой утром 18 мая явились...
 
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