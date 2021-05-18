Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 мая. Правозащитникам поступила информация про обыск дома у еще одного сотрудника TUT.BY.

Обыск проходит у программиста портала Виталия Калиновского, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Отмечается, что программист не выходит на связь.

Департамент финансовых расследований КГК утром 18 мая сообщил о возбуждении в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Одновременно портал был заблокирован Министерством информации. Решение об ограничении доступа к tut.by и его копиям принято на основании уведомления Генеральной прокуратуры, сообщил Мининформ. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — отметило министерство. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

Силовики пришли с обысками в редакцию tut.by, к его руководству и сотрудникам, а также в связанные с порталом компании — в офисы av.by (платформа купли-продажи автомобилей), rabota.by (сайт вакансий) и hoster.by.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники сообщают об обыске дома у еще одного сотрудника tut.by Минск, 18 мая. Правозащитникам поступила информация про обыск дома у еще одного сотрудника TUT.BY. Обыск проходит у программиста портала Виталия Калиновского,...

Ирина Турчина, БелаПАН.