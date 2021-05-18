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Правозащитники сообщают об обыске дома у еще одного сотрудника tut.by

18.05.2021 17:27 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 мая. Правозащитникам поступила информация про обыск дома у еще одного сотрудника TUT.BY. 

Обыск проходит у программиста портала Виталия Калиновского, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Отмечается, что программист не выходит на связь. 

Департамент финансовых расследований КГК утром 18 мая сообщил о возбуждении в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). 

Одновременно портал был заблокирован Министерством информации. Решение об ограничении доступа к tut.by и его копиям принято на основании уведомления Генеральной прокуратуры, сообщил Мининформ. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — отметило министерство. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

Силовики пришли с обысками в редакцию tut.by, к его руководству и сотрудникам, а также в связанные с порталом компании — в офисы av.by (платформа купли-продажи автомобилей), rabota.by (сайт вакансий) и hoster.by.

  

 


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 мая. Правозащитникам поступила информация про обыск дома у еще одного сотрудника TUT.BY.  Обыск проходит у программиста портала Виталия Калиновского,...
 
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