Декретный отпуск: кто может его брать и сколько денег будут платить?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пока чиновники и общественность обсуждают сроки сокращения декрета, Sputnik решил вспомнить, кто вообще может брать такой отпуск, какие для этого нужны документы, а также пособия каких размеров можно получать.

Кто может уйти в декрет?

Априори мама ребенка, а также любой член семьи, включая близких родственников, – то есть папа, бабушки или дедушки. Есть, однако, условие – любой из них должен иметь официальное трудоустройство.

"Когда мама выходит после родового больничного (социальный отпуск по беременности и родам, длится 128 дней - Sputnik), то она пишет заявление нанимателю на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Если мама хочет выйти на работу, то соответственно она не пишет такое заявление", - поясняет официальный представитель Минтруда и соцзащиты Беларуси Ольга Штин.

В таком случае, констатирует она, или папа, или работающие бабушки, или дедушки должны оформить такое заявление на своей работе. И приложить допсправку о том, что мама вышла на работу и ей прекращена выплата пособия. "Потому что вдвоем же они не могут находиться в декрете", - добавляет собеседница.

Декрет также предоставят отцу ребенка или другому родственнику, если мать, например, захочет приступить к учебе (получить профессионально-техническое, среднее специальное, высшее или послевузовское образование в дневной форме) или пройти подготовку в клинической ординатуре в очной форме.

Или, к примеру, если мать ребенка является адвокатом, которая ведет адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусом, осуществляющим нотариальную деятельность в нотариальном бюро; индивидуальным предпринимателем; творческим работником; ремесленником; физлицом, осуществляющим деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; работает в представительстве международной организации в Беларуси, диппредставительстве, консульском учреждении иностранного государства, аккредитованных в Беларуси.

Декретный отпуск: необходимые документы

Согласно 200-му указу президента, чтобы маме, отцу или другим близким родственникам разрешили выйти в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и назначили ежемесячное пособие, нужно:

написать заявление на работе

предоставить паспорт

сделать свидетельство о рождении ребенка

подготовить копию решения суда об усыновлении (для семей, усыновивших детей)

сделать выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость

сделать справку о том, что гражданин является обучающимся или воспитанником учреждения образования

отксерить решение суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи (для неполных семей)

По выходу из декретного отпуска, необходимо будет сделать справку о возвращении на работу, службу, учебу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия.

Размеры пособий

Единовременное и ежемесячные пособия, отмечает Ольга Штин, получает любой ушедший в декрет член семьи – независимо от того, работал он раньше или нет.

"Если мама до рождения ребенка нигде не работала, пособие ей будет начисляться по месту работы отца ребенка. Если семья неполная (нет отца или матери), родитель приходит в управление по труду, занятости и социальной защите, и там получает", - говорит представитель Минтруда.

Размеры ежемесячных пособий пересматривают два раза в год – в феврале и августе. Единовременных – в зависимости от того, как меняется бюджет прожиточного минимума в стране. Как правило, это февраль, май, август и ноябрь.

Сейчас размер ежемесячной дотации составляет:

на первого ребенка – 472 рубля 92 копейки

на второго и последующих детей – 540 рублей 48 копеек

на ребенка-инвалида – 608 рублей 4 копейки

С 1 мая этого года были подняты единовременные пособия. При рождении первого ребенка государство предоставляет 2 тысячи 732 рубля 70 копеек. При рождении второго и последующих – 3 тысячи 825 рублей 78 копеек.

Какие изменения предлагается внести в декретный отпуск?

В конце прошлого года глава Минтруда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич заявила , что срок декрета может сократиться до двух лет, а три года в нем смогут находиться многодетные семьи. Также, по ее словам, срок декрета может остаться три года, но при этом только два будут оплачиваться.

Спустя некоторое время президент Беларуси Александр Лукашенко также высказался о декретном отпуске. По его словам, власти не будут "трогать льготы, связанные с детьми", а речи о том, чтобы убрать или сократить декретный отпуск, не было .

Впрочем, "идеальную модель", которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека, Минтруда изучит с помощью предложений белорусов. В ближайшую пятилетку, как рассказала накануне Костевич, планируется развивать институт нянь и коммерческие детсады с компенсацией части затрат по уходу за ребенком в них со стороны государства. Также, по мнению министра, стоит привязать размеры пособий к зарплатам родителей.

"Привязаться не к средней по стране, а к зарплате мамы, поскольку средняя была интересна в 90-е, когда она рожала в 22. У нее ничего еще не было. А когда сегодня мама рожает в 28-29, она уже состоялась в профессии, у нее уже есть свой доход, у нее есть уже финансовая стабильная ситуация... Может, определенных мам это тоже сдерживает, поскольку доход у нее больше того, что она получает", - подчеркнула она.

Читайте также: