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Экспозиция мастера Аллы Алениной открылась в гостиной Голубка
18.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Кукольное царство царит в гостиной Голубка. На этом выставочном пространстве в Троицком предместье открылась экспозиция мастера Аллы Алениной. Автор выставки создает своих героев из мелких частей антикварных предметов, стародавних аксессуаров, даже из осколков, которые остались от разбитых фарфоровых статуэток. В результате получаются куклы-абажуры или необычные существа с головами животных. Значительную часть необходимого материала мастер приобретала на блошиных ярмарках в разных странах.
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Кукольное царство царит в гостиной Голубка. На этом выставочном пространстве в Троицком предместье открылась экспозиция мастера Аллы Алениной. Автор выставки...
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