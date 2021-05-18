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Экспозиция мастера Аллы Алениной открылась в гостиной Голубка

18.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кукольное царство царит в гостиной Голубка. На этом выставочном пространстве в Троицком предместье открылась экспозиция мастера Аллы Алениной. Автор выставки создает своих героев из мелких частей антикварных предметов, стародавних аксессуаров, даже из осколков, которые остались от разбитых фарфоровых статуэток. В результате получаются куклы-абажуры или необычные существа с головами животных. Значительную часть необходимого материала мастер приобретала на блошиных ярмарках в разных странах.

Кроме кукольных персонажей, выставку украшают и картины Аллы Алениной, написанные маслом. Все герои ее королевства успешно экспонируются на международных выставках в Испании, Италии, Германии, Эстонии, Японии, России и Китае. Во время экспозиции в гостиной Голубка  пройдут и мастер-классы.

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Кукольное царство царит в гостиной Голубка. На этом выставочном пространстве в Троицком предместье открылась экспозиция мастера Аллы Алениной. Автор выставки...
 
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