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Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных Сил началась в Беларуси
18.05.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган". Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава. После проверки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных Сил для выполнения учебно-боевых задач. Завершится мониторинг контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.
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Привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган". Всего будет...
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