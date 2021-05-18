Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных Сил началась в Беларуси

Источник материала: БT

Привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган". Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава. После проверки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных Сил для выполнения учебно-боевых задач. Завершится мониторинг контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.



Читайте также:



