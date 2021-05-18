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"Там озеро": Кондрусевич высказался о состоянии костела в Будславе
18.05.2021 19:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая - Sputnik. У католического духовенства пока нет точных причин случившегося пожара в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе, сообщил Sputnik председатель Комиссии по богослужению и дисциплине таинств и Совета по экуменизму Тадеуш Кондрусевич.
По словам архиепископа, пока версий нет, дело ведет Следственный комитет Беларуси.
"Мы в этом вопросе сами заинтересованы скорее узнать причину. Главное, чтобы такое больше не повторилось в других костелах, это испытание для нас всех, для общества", – отметил он.
Средства на ремонт: собираем все страной
Продолжается активный сбор денежных средств на восстановление храма. На утро 18 мая было собрано около 390 тысяч белорусских рублей. Кондрусевич поблагодарил всех неравнодушных, кто вызвался помочь и перевел средства для ремонта памятника архитектуры и истории.
"Это вызов всем белорусам, проверка нашего христианского существования, хотя я уверен, что помогают все – и католики, и люди других вероисповеданий, и неверующие", – добавил архиепископ.
Кондрусевич не стал называть сроки, когда закончится восстановление костела. По его мнению, нужно услышать заключение специалистов. Пока состояние здания после пожара тяжелое, признал он.
© Photo : МЧС Беларуси
"Там озеро, я был в первый день, вода внизу, пропитаны ею стены, а стены огромные. Осушить их – задача непростая. И вода при тушении была теплая. Не исключено, что понадобится укрепления возводить", – заявил представитель католической церкви.
Только после заключения специалистов будет делаться смета на восстановление, "станут тогда более-менее понятны и сроки реконструкции костела".
"Время идет, не стоит на месте, нужно решать. Сейчас весна, а скоро и осень. Да и весна такая, что льет дождь", – высказал предположения архиепископ Кондрусевич.
Где сейчас икона Божией Матери?
Тадеуш Кондрусевич не стал называть место, где хранится спасенная от пожара Будславская икона Божией Матери.
"Она в надежном месте, целая. Икона 400 лет фактически не покидала стен костела. А сейчас как раз художники посмотрят ее, узнают ее состояние", – уточнил архиепископ.
Он также заверил, что несмотря на сильные повреждения костела Вознесения Пресвятой Девы Марии, Будславский фэст в этом году обязательно состоится.
Пожар в Будславе
Один из самых величественных костелов Беларуси – Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе – загорелся 11 мая. О задымлении верхнего этажа пожарным в 7:47 сообщил местный ксендз. Пожарные расчеты прибыли достаточно быстро, они обнаружили, что огонь усиливается.
Прихожане успели вынести книги, иконы, принадлежности для богослужений. Спасли также главную святыню храма – Будславскую икону Божией Матери. Она считается одним из самых почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы.
© Sputnik
Никто не пострадал, однако крыша костела над центральным нефом обрушилась, рухнула одна из люстр.
Мядельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Для установления причины пожара назначено проведение комплексной пожарно-технической экспертизы.
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По словам архиепископа, залиты водой потолок и стены, состояние здания непростое, католическое духовенство ждет заключения экспертов.
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