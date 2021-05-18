Власти Львова объявили тендер на снос памятника советским воинам

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Вот другой пример, как может быть иначе. Власти Львова объявили тендер на снос памятника героям Великой Отечественной войны. Речь идет о монументе боевой славы - матери-Родины и солдата. Он посвящен советским воинам - победителям нацизма. Из бюджета города на это выделят 131 тысячу гривен, а на снос барельефов - еще 100 тысяч.

Эксперты отмечают, что, возможно, так южные соседи пытаются влиться в западную повестку, где с недавних пор также начали бороться с советским наследием. Насколько это эффективно и насколько допустимо, рассуждал экс-народный депутат Украины Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".

Евгений Мураев, народный депутат Верховной рады Украины VII-VIII созывов:

Друзья, можно я с прошу у Вас у всех, а мы какие европейцы? Мы немцы, мы французы, может быть, мы венгры, может быть, мы итальянцы? Мы славяне. Мы славяне, это совершенно другое. Если забыть свою историю, стать манкуртом, то можно, конечно, с поношенными трусами Петра Алексеевича, и кричать, что мы часть Европы. С каких пор? Каким образом? Посмотрите историю наших городов, кто их заложил. Французы их заложили? Севастополь или Одессу? Или Харьков, или Донбасс. Посмотрите. Посмотрите историю, станет понятно, кто мы. Кто на нас нападал все время войнами? Скажите, сколько можно стучаться в закрытую дверь. Но ведь все от НАТО до Европейского союза сказали, что нет. Я вам еще раз повторяю, никто не возьмет страну к себе, в которую надо вложить, которую надо постоянно кормить. Если мы не начнем развиваться, не начнем жить своими интересами, а не выполнять хотелки под эту морковку, чтобы лишний раз кто-то потрепал за щеку Зеленского на каком-нибудь саммите, друзья, ничего не будет.

Накануне Украина вместе с Грузией и Молдовой подписала меморандум о создании "Ассоциируемого трио" в надежде хоть как-то сдвинуть давно обещанный процесс вступления в ЕС с мертвой точки. Однако мечты Киева о членстве в НАТО и Евросоюзе уже который год остаются лишь мечтами. Стремления к европейским тарифам делают беднее народ. С начала месяца цены только на газ взлетели на 13 %. А грезы вступить в Североатлантический альянс разбиваются о конфликт на востоке страны.





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