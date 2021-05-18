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Андрей Сыч в рубрике "Площадка" про закон "О недопущении реабилитации нацизма"
19.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧто движет этими людьми - всеми вместе и каждым в отдельности? И что им дает право черное называть белым и наоборот? Еще несколько лет назад разве можно было представить, что радикально настроенное меньшинство предпримет попытку изменить сознание людей, навязать свои представления об историческом прошлом и пути развития в будущем, которые для адекватно мыслящего человека, особенно белоруса, неприемлемы на генном уровне.
Слишком жестко прошелся по нашим судьбам каток нацистских идей. И вот вновь и эта символика, и старые новые идеи. За последние месяцы мы убедились, насколько хрупкими могут быть мир и спокойствие. Одну из самых серьезных атак мы отбили, но нельзя дать повториться этому снова. Согласно человеческой морали и правовым нормам, это должно стать невозможным. И теперь с юридической точки зрения это именно так. Речь о недавно подписанном законе "О недопущении реабилитации нацизма". Наша рубрика "Площадка".
По улицам Беларуси с довольными лицами гордо шагают потомки нацистов. Ветераны Великой Отечественной войны стесняются надевать свои медали. Среди белорусов стало постыдным вспоминать о предках-партизанах. На главных площадях страны в торжественной обстановке принимают в аналог Гитлерюгенда - союз белорусской молодежи. Все это безобразие медленно, но верно начинает становиться реальностью. Подобный околополитический и идеологический сюрстремминг белорусской оппозиции то и дело дурно пахнет в разных углах Беларуси. Закупорить его в банку призван новый закон "О недопущении реабилитации нацизма". Я, Андрей Сыч, это "Площадка", давайте разбираться.
Еще каких-то 8-10 лет назад в Украине всей страной торжественно отмечали 9 Мая, сегодня ветеранам небезопасно выходить на улицу. Несколько тысяч местных радикалов с развязанными руками в корне изменили образ жизни всей страны. Любой, кто осмелится выразить иную точку зрения, рискует оказаться в мусорном контейнере, быть покалеченным патриотично настроенной толпой или просто получить пулю.
Да, знаю, все уже устали от этих постоянных сравнений с Украиной. Да и коммерческие журналисты неустанно убеждают нас, что все это пропагандистская технология и вообще у нас в Беларуси все по-другому. Так вот ничем наше общество не лучше. Да и пантеон героев не сильно отличается. Или может кто-то забыл, как в Минске любители бело-красно-белых нарукавных повязок развернули баннер "Герои не умирают"? Среди этих героев фигурировали вождь организации украинских националистов Степан Бандера и командир Украинской повстанческой армии Роман Шухевич.
Мы пришли к тому, что эти люди даже не задумываются, когда восхваляют откровенных нацистов, которые ставили своей задачей уничтожить их дедушек и бабушек. Вот, например, редактор страницы в социальной сети одного известного белорусского алкогольного бренда умудрился поздравить с днем рождения Франца Кушеля. Хвалебные оды были написаны в адрес коллаборанта, который был главным уполномоченным по вопросам полицаев. Подготовленные им отряды боролись с партизанами и принимали активное участие в карательных операциях.
У идейных последователей этих взглядов до сих пор сохраняется практика принимать присягу на верность организации. Церемония проводится в лучших традициях союза белорусской молодежи времен фашистской оккупации. Сторонники этих структур совершенно открыто заявляют о своих ценностях, выходя на марши в футболках "Москалей на ножи".
Что интересно, проводником этого околополитического и идеологического сюрстремминга в стране является оппозиция. Вы обращали когда-нибудь внимание на прижившийся в нашем обществе термин "белорусская оппозиция"? Не оппозиция Лукашенко или действующей власти как некое сообщество несогласных с осуществляемой политикой в социальной или экономической сфере? Нет, именно белорусская оппозиция как противопоставление самой Беларуси, ее сложившемуся образу жизни, отношению к Великой Отечественной войне, традициям и устоям общества. Они же без лишней скромности относят себя к элите белорусского общества.
И здесь только четкие и планомерные действия со стороны государства могут уберечь от возвышения идей личного превосходства над другими. Закон "О недопущении реабилитации нацизма" стал ответом на вызовы, которые стоят перед нашим обществом. Беларусь - страна, в которой хочется жить. Я люблю Беларусь.
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Что движет этими людьми - всеми вместе и каждым в отдельности? И что им дает право черное называть белым и наоборот? Еще несколько лет назад разве можно было...
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