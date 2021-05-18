ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержан участник массовых беспорядков

19.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Еще один фигурант массовых беспорядков в Бресте не избежит ответственности. Установлено, что 27-летний футбольный тренер вечером 10 августа прошлого года находился на проспекте Машерова в областном центре. Вместе с другими участниками несанкционированного шествия он портил имущество, разбивал тротуарную плитку и выкрикивал протестные лозунги. Также он бросал камни и палки в милиционеров. Теперь мужчина - подозреваемый по уголовному делу о массовых беспорядках.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего минчанина, который "слил" в Сеть данные правоохранителей и скрылся за рубежом. По материалам ГУБОПиК, в сентябре прошлого года мужчина на своем канале в YouTube разместил ролик, в котором демонстрировались фотографии и персональные данные милиционеров, пресекавших массовые беспорядки.

Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:

Личности сотрудников в балаклавах и масках устанавливались якобы с помощью специальной программы. Выяснилось, что на самом деле фигурант получал все сведения в деструктивных телеграм-каналах и «обнародовал» их, используя монтаж. По информации ГУБОПиК, сейчас устанавливается местонахождение мужчины. В случае возвращения в Беларусь его задержат.


Читайте также:

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один фигурант массовых беспорядков в Бресте не избежит ответственности. Установлено, что 27-летний футбольный тренер вечером 10 августа прошлого года находился...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как главный рупор антигосударственной пропаганды оказался государственным льготником?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by