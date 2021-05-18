Как главный рупор антигосударственной пропаганды оказался государственным льготником?

Источник материала: БT

Громкое событие в медийном поле Беларуси. Один из крупнейших информационных порталов страны TUT.BY заблокирован. Такое решение приняло Министерство информации на основе данных, предоставленных Генеральной прокуратурой. Также уголовное дело в отношении топ-менеджмента портала возбудил Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Статья - "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". Все подробности - в следующем материале.

Весь прошлый год портал с более чем 20-летней историей в центре внимания медийных специалистов. С 20 августа было 4 письменных предупреждения Мининформа, в результате TUT.BY лишили статуса СМИ. Для рядового читателя практически ничего не изменилось. Портал продолжил работу, ведь по законодательству, владельцы интернет-ресурсов вправе собирать и распространять информацию.







Новости сегодняшнего дня - куда серьезнее. Финансовая милиция госконтроля сообщила, что в результате необоснованного использования "ТУТ БАЙ МЕДИА" господдержки как резидента Парка высоких технологий, государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Известно, что статус резидента ПВТ компания получила еще в 2019 году, что сегодня для многих стало открытием. Тем временем, точная сумма ущерба подсчитывается.

Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

По данным Департамента финансовых расследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий". На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента от 22 сентября 2005 года №12 "О Парке высоких технологий.

Решение Мининформа: ограничить доступ к TUT.BY

В это же время и Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям. Основанием стало уведомление Генеральной прокуратуры.

Раскрытые подробности и обстоятельства работы резидента Парка высоких технологий повергли в шок специалистов. Как главный рупор антигосударственной пропаганды оказался государственным льготником? Насколько вся ситуация законна - разберется следствие, насколько моральна - вопрос к аналитикам.

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Могу лишь сказать, что возбуждено уголовное дело по статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Надо отметить, что, скажем, в странах западной демократии, как они себя называют, в Соединенных Штатах Америки, да и в странах Европейского союза это преступление очень серьезное, и санкции за него значительно более строгие, нежели в белорусском законодательстве.У нас же по какой-то причине хозяйствующие субъекты считают возможным уклоняться от уплаты налогов, при этом все они имеют претензии социального характера к государству. То есть, как я говорю, платят зарплаты в конвертах, но переживают о судьбе бабушки, которая получает маленькую пенсию. Повторюсь, этот аспект мне комментировать сложно.

Что касается аспектов, связанных с информационной деятельностью данного ресурса, то я, например, неоднократно говорил и как политический эксперт, и как член правления Союза журналистов, уполномоченный по вопросам защиты прав журналистов, что данный ресурс ангажированный, он не объективный, зачастую там публикуются не просто некорректно интерпретированные новости, но откровенно информация подается лживо. То есть публикуется то, что можно назвать сознательной дезинформацией, направленной на, скажем так, изменение сознания белорусского общества, формирование чувства тревожности, побуждение к протестным действиям. Формирование разрыва и розни между людьми и между гражданами и органами государственной власти и управления.

В связи с этим мне представляется, что деятельность такого рода ресурса рано или поздно должна была быть скорректирована уполномоченными органами. И не зря TUT.BY был лишен статуса СМИ по решению суда, не зря Министерство информации неоднократно выносило предупреждения данному сайту.

Еще один аспект я бы хотел отметить, он такой не правовой, но моральный. Вы знаете, с 2019 года ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», которое является учредителем портала TUT.BY, числится в качестве резидента Парка высоких технологий. Членство в Парке высоких технологий предполагает особый режим, льготный режим осуществления хозяйственной деятельности, который предусмотрен соответствующими актами законодательства, в том числе указом Президента. Вот этим всем IT-компаниям, для них предусмотрены серьезные, очень серьезные льготы.

Понимаете, на мой взгляд, если честно, это апофеоз наглости и аморальности: с одной стороны выступать флагманом информационной войны против государства и против Президента лично, против Лукашенко, ведь они борются в том числе именно с ним не только как с политическим лидером, но как с человеком, всяческие его оскорбляя и дискредитируя. Но при этом не стесняются пользоваться льготами, предоставленными белорусским государством и указами этого самого государственного деятеля, Президента Республики Беларусь.

Вот это, на мой взгляд, апофеоз двойных стандартов, наглости, аморальности, которые чисто по-человечески я не берусь осуждать, но, скажем так, моя оценка этого негативная. Это не по-людски. Вот если вы занимаете антигосударственную позицию, тогда зачем же вы просите у государства льгот, в том числе налогового характера, а, кроме того, еще и используете этот свой особый правовой статус для того, чтобы не заплатить то, что положено.

Вы представьте. То есть с одной стороны льготный налоговый режим, с другой стороны - уголовное дело за уклонение по уплате налогов. Удивительно все это выглядит, и я очень надеюсь, что правоохранительные органы дадут соответствующую правовую оценку, честную. Потому что никто не заинтересован ни в каких репрессионных действиях. Вместе с тем, конечно, государство обязано защищать свое информационное пространство, и в том числе принуждать хозяйствующие субъекты к ведению экономически прозрачной деятельности.

Финансовые проблемы преследуют портал не впервые. Предыдущее дело о воровстве контента закончилось не в пользу TUT.BY. По международному этическому стандарту, в журналистике бизнес-интересы владельца не могут и не должны превалировать над редакционной политикой.

Так или иначе это один из самых крупных медийных скандалов в Беларуси за последние годы. И главные подробности резонансного дела наверняка еще впереди.





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