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Состоялось первое заседание Совета безопасности после знакового декрета Президента

19.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первое заседание Совета безопасности после принятия стратегического декрета о повышении его роли на случай чрезвычайной ситуации в стране прошло сегодня во Дворце Независимости. Напомним, декрет был подписан в символический день - 9 мая. Он предполагает, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, теракта, внешней агрессии или иных насильственных действий, вся полнота ответственности за страну переходит Совету безопасности. На заседаниях председательствует премьер-министр, в стране вводится чрезвычайное или военное положение, а все решения Совбеза, включая назначение выборов, обязательны и подлежат безусловному исполнению.

Что значит "коллективный Лукашенко" для белорусского суверенитета, кто персонально входит в Совбез, и почему декрет "обнулил" планы современных и возможных будущих заговорщиков - Андрей Кривошеев.

Как это часто бывает в условиях информационной войны, любой неприятный для агрессора шаг проходит четыре стадии. Попытка замолчать, попытка высмеять. Если не получается, то максимально исказить суть и лишь после следует фаза принятия неизбежного - агрессивные планы провалились. В отношении декрета о Совете безопасности или о "коллективном Лукашенко", как его окрестили в обществе, акторы гибридной войны пока застряли в фазе искажения сути. Фейки множатся, но с учетом открытости, в том числе и сегодняшнего Совбеза, существовать им осталось недолго. Факт придется принять - ни один заговор, каким бы изощренным он ни был, не перевернет Беларусь с ног на голову.

Ключевой функционал и персоналии Совета безопасности

О чем декрет? Если коротко, то на случай ЧП государственного масштаба вся полнота власти и ответственности за страну переходит Совету безопасности. Именно он становится коллегиальным гарантом суверенитета, Конституции, гражданского согласия и борьбы с возможным терроризмом и экстремизмом. Один из главных фейков сегодня - что Совбез - это сплошь люди в форме, коллективные силовики. Это ложь, даже судя по сегодняшней картинке из Дворца Независимости.

По сути, декрет учитывает опыт многих переворотов и заговоров в мире. Самый свежий - в Украине. Штурм Банковой и попытка убийства Януковича, затем его бегство и ловушка беззакония. Верховная рада и Александр Турчинов де-юре нарушали Конституцию. За что поплатился весь народ Украины от Майдана до Донбасса.

Состоялось первое заседание Совета безопасности после знакового декрета Президента

Декрет вышел без всяких грифов секретности. Это принципиально, во-первых, полномочия Совбеза должны быть понятны каждому белорусу, во-вторых, открытость - главное оружие против любого заговора. Чем очевиднее раскрытое преступление, тем меньше шансов его повторить. Действует как вакцина на вирус.

Безупречен декрет и с точки зрения наших законов и мировой практики. Опирается на Конституцию, закон об обороне, Военную доктрину и опыт союзников. Расширение полномочий – да, происходит, но тут два аргумента. Декрет действует только в одном случае и только на ограниченный срок.

Беларусь вынуждена реагировать на явную милитаризацию соседей. Почти двукратное увеличение контингентов НАТО и США в Польше и Прибалтике плюс регулярные провокации вдоль белорусских границ на западном направлении. Еще и поэтому Совбезу хотят добавить полномочий по прогнозированию внешних угроз. По сути в мирное время это будет "коллегиальный помощник" Президента по национальной безопасности.

Фейки о декрете

Вялая попытка вбить клин между Президентом, правительством и Совбезом по поводу декрета, мол, нет полного доверия. Во-первых, коллегиальный Совбез - это орган, который видит и контролирует всю страну от Дома правительства до последнего метра границы. Во-вторых, инсинуации уже прокомментировал Роман Головченко с улыбкой, мол, фейк не засчитан. И третье, на таком уровне принятия решений отвечают за миллионы людей, а не на фальшивые обиды.

Роман Головченко, Премьер-министр Республики Беларусь: "Какие обиды? Я такое же должностное лицо, как и многие другие. Работаю в сфере, которая мне нравится, занимаюсь экономикой, благополучием граждан. Поэтому загадывать, что будет потом, это, наверно, не мой удел. И я надеюсь и уверен, что этот декрет не будет активирован. Но если сложится угрожающая для нашей страны ситуация, то мы точно так же, коллективно и монолитно, будем исполнять наши обязанности".

Тему сегодня закрыл и Президент Беларуси, напомнив о включении в Совбез губернаторов с правом голоса и демократичности самой процедуры принятия решений.

Состоялось первое заседание Совета безопасности после знакового декрета Президента

Почему еще так важно участие губернаторов? Ответ на это намедни дали спонсоры большинства майданов в мире - из Национального фонда США по поддержке демократии. Думая, что общаются с беглыми заговорщиками, они прямо рассказали и о финансировании Тихановской и о целой сети влияния, которую незаконно строили в Беларуси 20 лет. Шантажом и подкупом проникли во все регионы.

Закрытая конференция NED со "штабом Тихановской в изгнании"

Сеанс саморазоблачения грантоедов и грантодателей. Мало того что вне любых законов и мирового права, так за это же в самих США дают тюремное заключение. К счастью, это уже последний гвоздь в ширму "невероятных перемен". Для большинства очевидно: за ширмой американские интересы, иждивенцы американских фондов и рейдеры, готовые разграбить любой failed state, т.е. любую страну, которая даст слабину. Еще и отсюда призыв Президента - не расслабляться.

Сегодняшний Совет безопасности - по сути, мозговой штурм о внешних и внутренних угрозах для Беларуси. 3,5 часа и конкретные инициативы. Ровно так по инициативе Президента и должен выглядеть орган, отвечающий за безопасность страны сегодня. Важные новации. Госсекретариату планируется придать статус госоргана и повысить его ответственность за принятие решений. Два положения сегодня отправили на "косметическую доработку". Ожидается, что они будут приняты в течение месяца.

Декрет сам по себе один из многих инструментов белорусского суверенитета, в ряду которых и экономика, и социальная модель, и независимая внешняя политика, и союзники, и общественный договор. Так что новые полномочия расширенного Совбеза - это, скорее, страховка, ремень безопасности на случай маловероятного, но все же возможного ДТП государственного масштаба.


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