Состоялось первое заседание Совета безопасности после знакового декрета Президента

Источник материала: БT

Первое заседание Совета безопасности после принятия стратегического декрета о повышении его роли на случай чрезвычайной ситуации в стране прошло сегодня во Дворце Независимости. Напомним, декрет был подписан в символический день - 9 мая. Он предполагает, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, теракта, внешней агрессии или иных насильственных действий, вся полнота ответственности за страну переходит Совету безопасности. На заседаниях председательствует премьер-министр, в стране вводится чрезвычайное или военное положение, а все решения Совбеза, включая назначение выборов, обязательны и подлежат безусловному исполнению.

Что значит "коллективный Лукашенко" для белорусского суверенитета, кто персонально входит в Совбез, и почему декрет "обнулил" планы современных и возможных будущих заговорщиков - Андрей Кривошеев.

Как это часто бывает в условиях информационной войны, любой неприятный для агрессора шаг проходит четыре стадии. Попытка замолчать, попытка высмеять. Если не получается, то максимально исказить суть и лишь после следует фаза принятия неизбежного - агрессивные планы провалились. В отношении декрета о Совете безопасности или о "коллективном Лукашенко", как его окрестили в обществе, акторы гибридной войны пока застряли в фазе искажения сути. Фейки множатся, но с учетом открытости, в том числе и сегодняшнего Совбеза, существовать им осталось недолго. Факт придется принять - ни один заговор, каким бы изощренным он ни был, не перевернет Беларусь с ног на голову.

Ключевой функционал и персоналии Совета безопасности

О чем декрет? Если коротко, то на случай ЧП государственного масштаба вся полнота власти и ответственности за страну переходит Совету безопасности. Именно он становится коллегиальным гарантом суверенитета, Конституции, гражданского согласия и борьбы с возможным терроризмом и экстремизмом. Один из главных фейков сегодня - что Совбез - это сплошь люди в форме, коллективные силовики. Это ложь, даже судя по сегодняшней картинке из Дворца Независимости.

По сути, декрет учитывает опыт многих переворотов и заговоров в мире. Самый свежий - в Украине. Штурм Банковой и попытка убийства Януковича, затем его бегство и ловушка беззакония. Верховная рада и Александр Турчинов де-юре нарушали Конституцию. За что поплатился весь народ Украины от Майдана до Донбасса.







Декрет вышел без всяких грифов секретности. Это принципиально, во-первых, полномочия Совбеза должны быть понятны каждому белорусу, во-вторых, открытость - главное оружие против любого заговора. Чем очевиднее раскрытое преступление, тем меньше шансов его повторить. Действует как вакцина на вирус.

Безупречен декрет и с точки зрения наших законов и мировой практики. Опирается на Конституцию, закон об обороне, Военную доктрину и опыт союзников. Расширение полномочий – да, происходит, но тут два аргумента. Декрет действует только в одном случае и только на ограниченный срок.

Беларусь вынуждена реагировать на явную милитаризацию соседей. Почти двукратное увеличение контингентов НАТО и США в Польше и Прибалтике плюс регулярные провокации вдоль белорусских границ на западном направлении. Еще и поэтому Совбезу хотят добавить полномочий по прогнозированию внешних угроз. По сути в мирное время это будет "коллегиальный помощник" Президента по национальной безопасности.

Фейки о декрете

Вялая попытка вбить клин между Президентом, правительством и Совбезом по поводу декрета, мол, нет полного доверия. Во-первых, коллегиальный Совбез - это орган, который видит и контролирует всю страну от Дома правительства до последнего метра границы. Во-вторых, инсинуации уже прокомментировал Роман Головченко с улыбкой, мол, фейк не засчитан. И третье, на таком уровне принятия решений отвечают за миллионы людей, а не на фальшивые обиды.

Роман Головченко, Премьер-министр Республики Беларусь: "Какие обиды? Я такое же должностное лицо, как и многие другие. Работаю в сфере, которая мне нравится, занимаюсь экономикой, благополучием граждан. Поэтому загадывать, что будет потом, это, наверно, не мой удел. И я надеюсь и уверен, что этот декрет не будет активирован. Но если сложится угрожающая для нашей страны ситуация, то мы точно так же, коллективно и монолитно, будем исполнять наши обязанности".

Тему сегодня закрыл и Президент Беларуси, напомнив о включении в Совбез губернаторов с правом голоса и демократичности самой процедуры принятия решений.







Почему еще так важно участие губернаторов? Ответ на это намедни дали спонсоры большинства майданов в мире - из Национального фонда США по поддержке демократии. Думая, что общаются с беглыми заговорщиками, они прямо рассказали и о финансировании Тихановской и о целой сети влияния, которую незаконно строили в Беларуси 20 лет. Шантажом и подкупом проникли во все регионы.

Закрытая конференция NED со "штабом Тихановской в изгнании"

Сеанс саморазоблачения грантоедов и грантодателей. Мало того что вне любых законов и мирового права, так за это же в самих США дают тюремное заключение. К счастью, это уже последний гвоздь в ширму "невероятных перемен". Для большинства очевидно: за ширмой американские интересы, иждивенцы американских фондов и рейдеры, готовые разграбить любой failed state, т.е. любую страну, которая даст слабину. Еще и отсюда призыв Президента - не расслабляться.

Сегодняшний Совет безопасности - по сути, мозговой штурм о внешних и внутренних угрозах для Беларуси. 3,5 часа и конкретные инициативы. Ровно так по инициативе Президента и должен выглядеть орган, отвечающий за безопасность страны сегодня. Важные новации. Госсекретариату планируется придать статус госоргана и повысить его ответственность за принятие решений. Два положения сегодня отправили на "косметическую доработку". Ожидается, что они будут приняты в течение месяца.

Декрет сам по себе один из многих инструментов белорусского суверенитета, в ряду которых и экономика, и социальная модель, и независимая внешняя политика, и союзники, и общественный договор. Так что новые полномочия расширенного Совбеза - это, скорее, страховка, ремень безопасности на случай маловероятного, но все же возможного ДТП государственного масштаба.





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