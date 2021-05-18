Источник материала: БT

Сальдо внешней торговли - положительное

Прибыль реального сектора

Все социальные задачи выполнены

Особое внимание - инвестициям

Ассортимент и цены

На контроле правительства

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство Беларуси подвело итоги социально-экономического развития за 4 месяца Одним из столпов суверенитета и независимости является работающая экономика. Вне зависимости от пандемийных или санкционных ограничений. Вне зависимости от того,...

Одним из столпов суверенитета и независимости является работающая экономика. Вне зависимости от пандемийных или санкционных ограничений. Вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет.Сегодня правительство подвело итоги социально-экономического развития за 4 месяца. Все социальные обязательства выполнены в полном объеме, постепенно увеличиваются доходы. Обеспечена сбалансированность экономики, отмечается и определенная стабильность на валютном рынке, растет экспорт товаров и услуг, укрепляется курс белорусского рубля. Промышленность работает не на склад, запасы у нас сейчас самые низкие за последнее время. Но есть определенные вопросы с блоком строительства и привлечением инвестиций.Нужно пересматривать подходы с ценовым регулированием. Подробней о развитии в цифрах -Старт года в экономике оценили в правительстве. Взвесив, сколько произвели товаров, сколько смогли продать на экспорт и сколько заработали. Кто на старте взял хороший темп, а кто пока проседает. Первые 3 месяца активно прибавляла промышленность. После прошлого года с закрытыми границами и временно прерванными торговыми связями, наши предприятия выходят на рынки, подписываются контракты.И здесь еще внешняя конъюнктура удачная. Цены на товары, в том числе АПК, нефтепродукты и древесину пошли вверх. И эта нам на руку. Запасы на складах уменьшаются. И тоже в копилку роста. Сальдо внешней торговли положительное - почти 830 миллионов долларов. Это и рекордный показатель за последние 10 лет.В итоге ВВП за 4 месяца - 2,5 %. Лучше всех себя чувствует промышленность, у нее прибавка на 11 %. Восстанавливаются и те, кто потерял много из-за пандемии - оптовый товарооборот и общепит. Реальный сектор начинает подсчитывать прибыль. Вместо убытка в 5 миллиардов рублей по кварталу, за 4 месяца прибыль более 3 миллиардов 300 миллионов.Все социальные задачи выполнены. Пенсии, пособия - в срок. Реальные доходы растут. Бюджетники получили более 80 % от среднего заработка по стране, озвучивают в Совмине. Особое внимание по-прежнему тем, у кого доходы пока невысоки. И также региональному дисбалансу. Госказна с дефицитом. За 4 месяца 700 миллионов рублей. Но он снижается. Нагрузкой для бюджета остается пандемия. Здесь и больничные листы, и поддержка медиков.До заветной сотни не дотягивает АПК, строительство и инвестиции. Запуск нового цикла, про который говорили еще в декабре, пока не получился. Ни один регион не выполнил задание по привлечению капитала. В том числе и столица. Но, проблема, говорит премьер, не только в деньгах, а больше в отсутствии идей. Ведь финансы вкладывают только в прибыльные проекты.На цены социально значимых товаров, где в основном продукты питания, давят сейчас мировые, которые в этом году бьют рекорды. Чтобы сбить ажиотаж и желание быстро заработать, правительство с марта ввело ценовое регулирование. Сейчас пришло время пересмотреть жесткие подходы. И на это есть объективные причины.Главным остается, конечно, наш покупатель и его доходы. На них и дальше будет ориентироваться правительство, но при этом гарантируя еще одну важную составляющую: чтобы товар всегда был на полке в широком ассортименте. На контроле и выдача коммерческих кредитов на строительства жилья. Здесь решение будут искать вместе с банками. Чтобы 4 миллиона квадратов по году были построены.