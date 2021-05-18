Массовая вакцинация остается важным вопросом в Европе

Источник материала: БT

В Словении прививки в некоторых частных компаниях теперь вознаграждаются прибавкой к зарплате: сотрудники могут получать до 70 евро.

Северная Македония и Болгария установили центры вакцинации прямо на границе. Поскольку они расположены в нейтральной зоне, туристы смогут сделать прививку и не предъявлять ПЦР-тест по мере въезда в страну.

Италия также решила отказаться от ограничений: теперь туристам не нужно отбывать пятидневный карантин - необходимо лишь показать отрицательный тест на COVID-19.





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