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В Бресте вынесен приговор 10 местным жителям, обвиняемым в хулиганстве

19.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От полутора лет ограничения свободы до 5 лет тюрьмы - в Бресте вынесен приговор 10 местным жителям, которых обвиняли в хулиганстве, порче имущества и блокировке дорог.

События развернулись на территории Бреста и Кобринского района с сентября по ноябрь. Некоторые из протестующих фигурантов изготовили манекены, которые вывешивали на улицах. Трое из обвиняемых забросали камнями пункт охраны общественного порядка. Еще трое - двое мужчин и женщина - подожгли на проезжей части покрышки. Некоторые блокировали и движение поездов. Как установлено, обвиняемые познакомились в различных Telegram-каналах, через которые и координировали свои действия.

Елена Тихонович, старший помощник прокурора г. Бреста:

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд постановил обвинительный приговор. Исходя из личности обвиняемых, их отношения к совершенным преступлениям суд в качестве наказания назначил девяти обвиняемым лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет. Одной обвиняемой - ограничение свободы с направлением в учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев.

Ранее никто из фигурантов судим не был, но к административной ответственности привлекались за участие в несанкционированных митингах. Приговор может быть обжалован в установленном порядке.


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Теги: Брест
 
 
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От полутора лет ограничения свободы до 5 лет тюрьмы - в Бресте вынесен приговор 10 местным жителям, которых обвиняли в хулиганстве, порче имущества и блокировке...
 
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