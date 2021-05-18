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В Бресте вынесен приговор 10 местным жителям, обвиняемым в хулиганстве
19.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
От полутора лет ограничения свободы до 5 лет тюрьмы - в Бресте вынесен приговор 10 местным жителям, которых обвиняли в хулиганстве, порче имущества и блокировке дорог.
События развернулись на территории Бреста и Кобринского района с сентября по ноябрь. Некоторые из протестующих фигурантов изготовили манекены, которые вывешивали на улицах. Трое из обвиняемых забросали камнями пункт охраны общественного порядка. Еще трое - двое мужчин и женщина - подожгли на проезжей части покрышки. Некоторые блокировали и движение поездов. Как установлено, обвиняемые познакомились в различных Telegram-каналах, через которые и координировали свои действия.
Елена Тихонович, старший помощник прокурора г. Бреста:
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд постановил обвинительный приговор. Исходя из личности обвиняемых, их отношения к совершенным преступлениям суд в качестве наказания назначил девяти обвиняемым лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет. Одной обвиняемой - ограничение свободы с направлением в учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев.
Ранее никто из фигурантов судим не был, но к административной ответственности привлекались за участие в несанкционированных митингах. Приговор может быть обжалован в установленном порядке.
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От полутора лет ограничения свободы до 5 лет тюрьмы - в Бресте вынесен приговор 10 местным жителям, которых обвиняли в хулиганстве, порче имущества и блокировке...
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