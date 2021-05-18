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Предкастинг X-Factor Belarus пройдет в Минске с 20 по 28 мая

19.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


Живые прослушивания в столице будут проходить на протяжении 9 дней. Участников ждут с 20 по 28 мая по адресу ул. Октябрьская, 5, малый зал КЗ "Минск". Регистрация будет работать с 12:00.

Всем зарегистрировавшимся участникам выслали СМС с местом и временем, к которому нужно приходить. С собой необходимо иметь паспорт для заполнения документов.

Заполняйте анкету на кастинг, приходите на живое прослушивание  или просто запишите, как вы поете, и пришлите нам в Viber  +375291059102. Организаторы выслушают всех желающих старше 16 лет, а жюри выберет самых ярких исполнителей!  

За проектом можно следить в Instagram @xfactorbelarus. Включите уведомления о публикациях, чтобы первыми узнавать эксклюзивные новости. 

Проект также представлен в Facebook, "Одноклассниках", "ВКонтакте", TikTok и на YouTube

Увидеть X-Factor в телеэфире зрители "Беларусь 1" смогут осенью. Всего запланировано 17 выпусков проекта. Победителя шоу зрители выберут в канун Нового года.

 
Теги: Минск
 
 
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Живые прослушивания в столице будут проходить на протяжении 9 дней. Участников ждут с 20 по 28 мая по адресу ул. Октябрьская, 5, малый зал КЗ "Минск". Регистрация будет...
 
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