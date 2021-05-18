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Предкастинг X-Factor Belarus пройдет в Минске с 20 по 28 мая
19.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Живые прослушивания в столице будут проходить на протяжении 9 дней. Участников ждут с 20 по 28 мая по адресу ул. Октябрьская, 5, малый зал КЗ "Минск". Регистрация будет работать с 12:00.
Всем зарегистрировавшимся участникам выслали СМС с местом и временем, к которому нужно приходить. С собой необходимо иметь паспорт для заполнения документов.
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Живые прослушивания в столице будут проходить на протяжении 9 дней. Участников ждут с 20 по 28 мая по адресу ул. Октябрьская, 5, малый зал КЗ "Минск". Регистрация будет...
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