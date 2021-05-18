В Минске прошел консультативный межконфессиональный совет при Уполномоченном по делам религий и национальностей

Источник материала: БT

О важности сохранения памяти о Великой Победе и роли религии в воспитании патриотизма говорили на консультативном межконфессиональном совете при Уполномоченном по делам религий и национальностей. Встреча представителей разных конфессий прошла под сводами храма-памятника в честь Всех Святых. Коллегиальный орган позволяет объединить верующих, поддерживать мир и согласие, которые сохраняются в Беларуси на протяжении многих веков. Поднимали и важные вопросы для деятельности религиозных организаций. Специалисты госорганов по разным направлениям ответили на вопросы руководителей конфессий.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Мы будем обсуждать с религиозными конфессиями, как они могут участвовать в патриотическом и нравственном воспитании молодежи. О том, чтобы наше подрастающее поколение не забывало, помнило героические подвиги дедов, благодаря которым в нашей стране сегодня мир и спокойствие.

Федор Повный, настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых в г. Минске:

Когда мы говорим о патриотическом воспитании, должны понимать, что патриотическое воспитание не может быть без нравственной основы. Равно, как и то, что патриотизм невозможен без осознания своего места в бытии мира. Как только мы перестанем ощущать свою силу в Боге или хотя бы в правде, мы потеряем Родину, т.е. мы потеряем свое земное отечество. Нравственная основа должна иметь свой незыблемый фундамент, потому что патриотизм без нравственной основы носит одно название - нацизм.

Белорусский исторический опыт отражается в духовных традициях. В нашей стране мирно уживаются представители 21 конфессии и религиозных объединений. Неслучайно местом встречи стал храм-памятник - крипта и музей продолжают хранить память о погибших за Отечество.





Читайте также:



