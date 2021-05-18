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Правительство оценило работу экономики за 4 месяца

19.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня правительство подвело итоги работы экономики за 4 месяца. Обеспечена сбалансированность экономики, отмечается определенная стабильность на валютном рынке, растет экспорт товаров и услуг. ВВП плюс 2,5 %. Лучше всех себя чувствует промышленность, у нее прибавка на 11 %. Восстанавливаются пострадавшие из-за пандемии оптовый товарооборот и общепит. Реальный сектор начинает подсчитывать прибыль. Вместо убытка в 5 миллиардов рублей по кварталу за 4 месяца прибыль более 3 миллиардов 300 миллионов.

Запасы на складах уменьшаются. Сальдо внешней торговли положительное - почти 830 миллионов долларов. Это рекордный показатель за последние 10 лет.


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Сегодня правительство подвело итоги работы экономики за 4 месяца. Обеспечена сбалансированность экономики, отмечается определенная стабильность на валютном...
 
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