|
Правительство оценило работу экономики за 4 месяца
19.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня правительство подвело итоги работы экономики за 4 месяца. Обеспечена сбалансированность экономики, отмечается определенная стабильность на валютном рынке, растет экспорт товаров и услуг. ВВП плюс 2,5 %. Лучше всех себя чувствует промышленность, у нее прибавка на 11 %. Восстанавливаются пострадавшие из-за пандемии оптовый товарооборот и общепит. Реальный сектор начинает подсчитывать прибыль. Вместо убытка в 5 миллиардов рублей по кварталу за 4 месяца прибыль более 3 миллиардов 300 миллионов.
Запасы на складах уменьшаются. Сальдо внешней торговли положительное - почти 830 миллионов долларов. Это рекордный показатель за последние 10 лет.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня правительство подвело итоги работы экономики за 4 месяца. Обеспечена сбалансированность экономики, отмечается определенная стабильность на валютном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)