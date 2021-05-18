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Продолжается противостояние на Ближнем Востоке
19.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Накануне израильская армия поразила 5 домов лидеров движения ХАМАС. На юге Израиля все еще гудят сирены противовоздушной обороны - ожидается ответный удар со стороны палестинцев. Накаляется ситуация в приграничных районах. По заявлениям СМИ, в ходе столкновений на рубеже Израиля и Сектора Газа два человека убиты, семеро получили ранения. По уточненной информации, это гражданские лица.
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Накануне израильская армия поразила 5 домов лидеров движения ХАМАС. На юге Израиля все еще гудят сирены противовоздушной обороны - ожидается ответный удар со...
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