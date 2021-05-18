Цветочное оформление Минска - среди сезонных трендов злаки и многолетники

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Пурпурные бегонии, солнечные астры и розовые петунии. В столице активно идет летнее цветочное оформление. Среди сезонных трендов - злаковые культуры и многолетние растения. Новые композиции с ними появятся в каждом районе Минска. Кстати, насладиться красотой цветов можно и в Ботаническом саду.



Вся палитра - в сюжете Елены Витко.



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