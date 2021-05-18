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Цветочное оформление Минска - среди сезонных трендов злаки и многолетники
19.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пурпурные бегонии, солнечные астры и розовые петунии. В столице активно идет летнее цветочное оформление. Среди сезонных трендов - злаковые культуры и многолетние растения. Новые композиции с ними появятся в каждом районе Минска. Кстати, насладиться красотой цветов можно и в Ботаническом саду.
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Пурпурные бегонии, солнечные астры и розовые петунии. В столице активно идет летнее цветочное оформление. Среди сезонных трендов - злаковые культуры и многолетние...
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