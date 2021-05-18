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Беларусь отмечает Международный день музеев

19.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Учитывая вызовы реальности, в поиске новых подходов и белорусские хранилища ценностей. Наши выставочные площадки стремятся постичь так называемое искусство в один клик. Активно оцифровывают фондовые коллекции, завлекают посетителей на интернет-платформы, проводят открытые семинары и творческие лекции. Ждут свою аудиторию и офлайн. Напомним, в Минске продолжается работа по возведению музейного квартала: арт-комплекс расположится на территориях улиц Кирова, Ленина и Маркса.

Сегодня в топе самых притягательных и посещаемых туристических объектов нашей страны: Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальный историко-культурный музей-заповедник Несвижа и Национальный исторический музей. Одни делают акцент на преемственность поколений, другие фокусируют внимание эстетов на литературном наследии и, конечно, элитарном искусстве, готовы познакомить с ценностями мировой и отечественной культуры.

Геолокация самого крупного собрания художественного профиля Беларуси - монументальное здание на Ленина, 20. Национальный художественный по праву числится среди лидеров хранилищ ценностей Восточной Европы. Тут дело и в фондовом многообразии, а это свыше 30 тысяч экспонатов, и, безусловно, в ценности коллекции. Полотна Шишкина, Репина, Кустодиева, Врубеля - собрание русского искусства, о котором мечтает каждый профильный музей.

В масштабах не занимать Национальному историческому. Музей с пушкой хранит порядка 400 тысяч экспонатов. Статус самого крупного в стране получил за количество филиалов, которые имеет. Их сразу 5: Музей природы и экологии, Музей белорусского кино, Музей современной белорусской государственности, Музей театральной и музыкальной культуры, а также Дом I съезда РСДРП.

Всего же в Беларуси действует 160 музеев. Свыше полутора тысяч функционируют в учреждениях образования. Развивается также система частных музеев и коллекций. Только за прошлый сезон собрания хранилищ артефактов пополнили свыше 50 тысяч предметов. В среднем же оценили белорусские экспозиции более 3 миллионов человек.


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Теги: Минск
 
 
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Учитывая вызовы реальности, в поиске новых подходов и белорусские хранилища ценностей. Наши выставочные площадки стремятся постичь так называемое искусство в...
 
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