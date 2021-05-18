Amnesty International: Блокировка tut.by — полномасштабное посягательство на свободу прессы

Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 мая. С призывом к белорусским властям прекратить репрессии против независимых медиа и отменить блокировку портала tut.by выступила международная правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия").

В заявлении старшего руководителя кампаний организации по Беларуси Аиши Джанг блокировка названа "трусливым шагом со стороны правительства, которое боится правды и прибегает к жестокости для подавления прав человека".

"Блокировка tut.by представляет собой полномасштабное посягательство на право на свободу выражения мнений и свободу прессы в Беларуси и наносит тяжелый удар по доступу жителей страны к независимым источникам информации, — подчеркивается в заявлении. — Масштабы этой атаки нельзя недооценивать, поскольку около половины белорусских интернет-пользователей обращались к tut.by за новостями и другими сервисами".

По мнению Джанг, "белорусские власти в своей опрометчивой решимости ограничить инакомыслие и заткнуть рот всем критикам правительства заблокировали самый важный интернет-ресурс страны, нарушив свои обязательства согласно международному праву в области прав человека".

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом было проинформирована администрация парка.

"На основании предоставленных департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 "О Парке высоких технологий", — говорится в сообщении. — В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере".

Пресс-служба КГК сообщает, что органами финансовых расследований КГК проводятся "неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности".

Сайт tut.by 18 мая заблокирован. Такое решение принято Министерством информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

В 21.05 в телеграм-канале tut.by появилось сообщение, что после допроса в ДФР вышел заместитель главного редактора портала Максим Гайко, он находится в статусе свидетеля и дал подписку о неразглашении материалов следствия.

Таким образом, на данный момент известно о задержании 12 сотрудников tut.by, включая главного редактора Марину Золотову и генерального директора ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмилу Чекину. Известно, что Золотову, а также ее заместителя Ольгу Лойко и журналистку Елену Толкачеву отправили в ИВС в переулке Окрестина.

Также задержаны люди, не имеющие отношения к хозяйственной деятельности портала: CЕО Rocket Data Дарья Данилова и руководитель hoster.by Сергей Повалишев.

Правозащитники также сообщили о задержании по этому делу Анны Вороновой. Какое отношение она имеет к порталу, неизвестно.

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БелаПАН.