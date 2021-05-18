Заместитель главного редактора tut.by Максим Гайко вышел на свободу после допроса в ДФР, он находится в статусе свидетеля

Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 мая. Заместитель главного редактора портала tut.by Максим Гайко вышел на свободу после допроса в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля.

Как сообщает tut.by, он находится в статусе свидетеля, дал подписку о неразглашении. Сейчас он едет домой.

Ранее сообщалось, что 18 мая оперативники сначала пришли в квартиру брата Максима, потом вместе с ним поехали в его загородный дом. Но и на этом обыск не закончился. Третий адрес — квартира, где живут родственники супруги Гайко.

Изъяли всю технику, личные сбережения. Семья не смогла снять наличные с банковских карточек.

Гайко увезли на допрос в департамент финансовых расследований КГК. Процессуальный статус был неизвестен.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом было проинформирована администрация парка.

Сайт tut.by заблокирован. Такое решение принято Министерством информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

С учетом того, что Гайко вышел на свободу, на данный момент известно о задержании 12 сотрудников tut.by, включая главного редактора Марину Золотову и генерального директора ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмилу Чекину. Известно, что Золотову, а также ее заместителя Ольгу Лойко и журналистку Елену Толкачеву отправили в ИВС в переулке Окрестина.

Также задержаны люди, не имеющие отношения к хозяйственной деятельности портала: CЕО Rocket Data Дарья Данилова и руководитель hoster.by Сергей Повалишев.

До сих пор неизвестно местонахождение Юлии Чернявской, вдовы основателя tut.by Юрия Зиссера. Утром 18 мая к ней домой пришли оперативники, после чего она оказалась в кардиологическом отделении 1-й городской клинической больницы Минска с гипертоническим кризом. "Рядом с ней в больнице находится оперативник. В каком статусе Юлия, почему к ней пришли домой и сейчас сопровождает в больнице правоохранитель, неизвестно", — говорилось в сообщении телеграм-канала tut.by. Вечером ее дочь Евгения сообщила в "Фейсбуке", что Чернявская после больницы домой не вернулась.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заместитель главного редактора tut.by Максим Гайко вышел на свободу после допроса в ДФР, он находится в статусе свидетеля Минск, 18 мая. Заместитель главного редактора портала tut.by Максим Гайко вышел на свободу после допроса в департаменте финансовых расследований Комитета...

Алексей Орешко, БелаПАН.