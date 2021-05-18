Заместителя главного редактора tut.by Максима Гайко увезли на допрос в ДФР КГК

Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 мая. Стали известны подробности обыска у заместителя главного редактора портала tut.by Максима Гайко.

Как сообщает tut.by, сначала оперативники пришли в квартиру брата Максима, потом вместе с ним поехали в его загородный дом. Но и на этом обыск не закончился. Третий адрес — квартира, где живут родственники супруги Гайко.

Изъяли всю технику, личные сбережения. Семья не смогла снять наличные с банковских карточек.

Гайко увезли на допрос в департамент финансовых расследований КГК. Его процессуальный статус пока неизвестен.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом было проинформирована администрация парка.

Силовики пришли с обысками в редакцию tut.by, к его руководству и сотрудникам, а также в связанные с порталом компании — в офисы av.by (платформа купли-продажи автомобилей), rabota.by (сайт вакансий) и hoster.by.

По информации портала, главного редактора tut.by Марину Золотову после обыска в ее квартире вывели через черный выход и увезли. У нее забрали технику. Марина успела сообщить, что она, а также директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина и главный бухгалтер компании Анжела Ассад могут проходить по статье 243 УК.

Журналистку портала tut.by и информагентства БелаПАН Елену Толкачеву после обыска в ее квартире увезли на допрос в ДФР. Толкачева находится в статусе свидетеля. Вместе с ней в ДФР поехал ее адвокат.

Юлия Чернявская, вдова основателя портала tut.by Юрия Зиссера, сейчас находится в кардиологическом отделении 1-й городской клинической больницы Минска. Как сообщает портал, Чернявская перенесла гипертонический криз, медики оказали ей помощь. Рядом с ней в больнице находится оперативник, ее процессуальный статус неизвестен.

Силовики также увезли директора структурного подразделения центра электронного бизнеса tut.by компании hoster.by Сергея Повалишева.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заместителя главного редактора tut.by Максима Гайко увезли на допрос в ДФР КГК Минск, 18 мая. Стали известны подробности обыска у заместителя главного редактора портала tut.by Максима Гайко. Как сообщает tut.by, сначала оперативники пришли в...

Алексей Орешко, БелаПАН.