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Первый электрокар "Белджи" представят до конца года

19.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первый электрокар "Белджи" представят белорусам до конца года - скорее, в четвертом квартале. Правда, соберут его на заводе в Китае. Если спрос будет высоким на первую партию в тысячу, вопрос организации производства электромобилей на заводе "Белджи" у нас в Жодино детально рассмотрят в следующем году. А в нынешнем  в Минской области запланировано к реализации более 300 инвестпроектов в различных сферах экономики - как в производственной, так и социальной - и большое количество инфраструктурных проектов. Что это будут за проекты, мы поинтересовались  у губернатора центрального региона.

 
 
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Первый электрокар "Белджи" представят белорусам до конца года - скорее, в четвертом квартале. Правда, соберут его на заводе в Китае. Если спрос будет высоким на...
 
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