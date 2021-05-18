Правительство мониторит выполнение программы развития городов

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В ближайшей пятилетке развитие регионов остается приоритетом в госполитике. Подтянуться к столице или хотя бы областным центрам - вот так формулируют задачу в правительстве. Крупным городам уже определяли концепцию развития, заложив их в соответствующую программу на пятилетний срок. Мониторинг (или как принято говорить - работа над ошибками) позволит избежать просчетов в новой пятилетке. По крайней мере Кабинет министров во главе с премьером готов к такому мониторингу.

Накануне Роман Головченко с этой целью посетил опорные предприятия Барановичей. Город как раз из разряда 80+. Крупный промышленный центр, где есть место и госсектору, и частным компаниям. "Белдан" - флагман по выпуску беконной свинины - из этого числа. Про мясную продукцию вспоминаем неслучайно. Накануне поездки было много шума о взлете цен и возможном дефиците мяса. Премьер прокомментирует. А также расскажет о поручениях, данных по итогам поездки. Алина Лаппо с подробностями.

Региональное развитие - на особом контроле правительства. Есть районы, которые выигрывают за счет АПК, в других превалирует промышленность, третьи доходы считают от сферы услуг. В некоторых пересекаются разные отрасли и предприятия. Например, Барановичи - город 80 тысяч плюс. Эти территории на особом контроле. Им прописали ускоренное развитие. Но вот какими темпами кто идет - пока вопрос открыт. Проблемы у кого-то здесь тянутся от пустующих цехов, от прошлых гигантов промышленности, у других - до сложностей с открытием новых предприятий. Сказалась на экономике региона и пандемия.





О развитии региона говорят и цифры. За 2 месяца года здесь производство молока выросло на 0,7 %, поголовья крупного скота - почти на 5 %, а птицы на 3,5 %. В программе ускоренного развития - 149 мероприятий, 80 % из которых уже реализовано. Сегодня в задачах - найти проблемы, которые препятствовали реализации планов, чтобы избежать их в нынешней пятилетке.

Вообще, общие темпы развития территорий идут согласно планам, сейчас цель одна - найти стержневые точки, которые позволят все преимущества региона превратить в хорошую прибыль. И такие уже здесь есть. Предприятие "Белдан" построили по инвестпроекту. Специализация - беконная свинина. За прошлый год объем производства вырос почти вдвое. Да и в этом на старте взяли хороший темп. За 2 месяца - плюс почти 60 % к январю-февралю 2020-го. И это классический пример налаженных сырьевых цепочек. У предприятия 5 собственных ферм. А это уже "Дружба" - выпускает мясо птицы и молоко и постоянно расширяется. Комбинат хлебопродуктов отдал фабрике свои пустые помещения, и они стали новыми птичниками. Производство за 2 года выросло на 12 %.

На контроле еще один важный вопрос - регулирование цен. Премьер заверил: государство принимает все возможные меры, чтобы потребители не почувствовали на себе значительного повышения цен, которое сейчас есть на мировом рынке. Внутренний рынок в приоритете был и остается. И на всех предприятиях страны запасов продукции достаточно.

Как долго продлится ценовое регулирование - этот вопрос пока открыт. Правительство взвешивает все аргументы за и против, где в центре внимания, конечно, покупатель и его доходы.





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Региональное развитие на контроле правительства: превратить все преимущества Барановичского района в хорошую прибыль

