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Космический корабль выставили на продажу в России

19.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Оригинал спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08" впервые выставлено на публичную продажу, такая информация появилась на сайте компании "Главкосмос".

Отмечается, что спускаемый модуль может стать отличным выставочным экспонатом для любой государственной или частной музейной экспозиции, поскольку для полетов он уже не годится. В "Главкосмосе" пояснили, что цена аппарата публично не озвучивается, поскольку это коммерческая тайна.

По запросу заказчика предприятие готово доставить аппарат за рубеж, установить, изготовить стенд и систему подсветки, а также доработать внутренности корабля.

Как заявил РИА Новости генеральный директор "Главкосмоса", капсула является собственностью корпорации Роскосмос. По его словам, если она представит интерес, то предприятие сможет предлагать в дальнейшем заказчика спускаемые модули, "например, по завершении туристических миссий".

"Союз МС-08" – российский пилотируемый космический корабль. Он стартовал на орбиту 21 марта 2018 года с космодрома Байконур и доставил на МКС трех членов экипажа 55-й экспедиции – российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов США Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. Аппарат вернулся на Землю 4 октября 2018 года. Продолжительность пребывания корабля в космическом полете составила 197 суток.

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Теги: Минск
 
 
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Аппарат доставил на орбиту одного российского и двух американских астронавтов и провел в космосе 197 суток. Сейчас он в отличном состоянии, однако для полетов уже не...
 
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