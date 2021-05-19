Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Следствие Комитета государственной безопасности завершило предварительное расследование уголовного дела о взятках в сахарной отрасли Беларуси, сообщили Sputnik информированные источники в адвокатских кругах.

Следствие по делу длилось почти год и три месяца.

Директора всех четырех сахарных комбинатов Беларуси, а также глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня были задержаны в конце января 2020 года. Тогда были возбуждено уголовное дело по фактам получения и дачи взяток.

КГБ только один раз прокомментировал данное дело после того, как ситуацию озвучил глава государства во время одной из рабочих поездок. До сих пор не точного числа обвиняемых по делу. С адвокатов взята подписка о неразглашении.

"Предварительное расследование дела завершено. Часть обвиняемых уже ознакомились с материалами дела, кто-то из фигурантов еще читает", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие недели дело, скорее всего, передают прокурору для принятия решения о направлении в суд.

Собеседник Sputnik отметил, что с адвокатов, которые работают по этому делу, взяли подписки о неразглашении, но уточнил, что окончательное обвинение предъявлено всем фигурантам дела.

Отвечая на вопрос о том, кому еще, кроме полковника Тихини , изменили меру пресечения, адвокат уточнил: "проходила информация, что одному из бывших руководителей комбинатов изменили меру пресечения из-за болезни".

Материалы уголовного дела о взятках в сахарной отрасли страны составляют более 60 томов. По нему проходит около 10 обвиняемых.

У Белорусской сахарной компании в Москве, пока идет следствие, сменился директор - руководителя прислали из Минска.

Читайте также: