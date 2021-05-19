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Ситуация с "сахарным делом": КГБ завершил расследование
19.05.2021 10:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Следствие Комитета государственной безопасности завершило предварительное расследование уголовного дела о взятках в сахарной отрасли Беларуси, сообщили Sputnik информированные источники в адвокатских кругах.
Следствие по делу длилось почти год и три месяца.
Директора всех четырех сахарных комбинатов Беларуси, а также глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня были задержаны в конце января 2020 года. Тогда были возбуждено уголовное дело по фактам получения и дачи взяток.
КГБ только один раз прокомментировал данное дело после того, как
© Sputnik / Анна Нефедова
"Предварительное расследование дела завершено. Часть обвиняемых уже ознакомились с материалами дела, кто-то из фигурантов еще читает", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в ближайшие недели дело, скорее всего, передают прокурору для принятия решения о направлении в суд.
Собеседник Sputnik отметил, что с адвокатов, которые работают по этому делу, взяли подписки о неразглашении, но уточнил, что окончательное обвинение предъявлено всем фигурантам дела.
Отвечая на вопрос о том, кому еще, кроме
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У Белорусской сахарной компании в Москве, пока идет следствие, сменился директор - руководителя прислали из Минска.
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За время следствия у всех белорусских сахарных комбинатов и Белорусской сахарной компании сменились руководители.
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