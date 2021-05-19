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Блокировка TUT.by

19.05.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера вечером из офиса TUT.by начали по одному выпускать людей, некоторые работники портала задержаны, Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.by. Об этом сообщает телеграм-канал портала.

Что происходит с TUT.by

Вчера около 20.00 из офиса TUT.by по одному начали выпускать сотрудников. Они не смогли рассказать, что происходит внутри, поскольку подписали документ о неразглашении.

Как сообщает БАЖ со слов одной из сотрудниц, в офисе остаются около 20 людей. У них забрали телефоны.

Часть работников TUT.by задержаны:

  • главный редактор Марина Золотова
  • генеральный директор Людмила Чекина
  • главный бухгалтер Анжела Ассад
  • заместитель директора Ирина Рыбалко
  • главный инженер Алла Лапатко.

На 72 часа задержана юрист TUT.by Екатерина Ткаченко.

Редактор Ольга Лойко и журналист Елена Толкачева также задержаны и находятся на Окрестина. По информации волонтеров, на Окрестина находится и журналист издания «Белорусы и рынок» Артем Майоров, который также был днем у офиса TUT.by.

Где находится заместитель бухгалтера портала Мария Новик – не известно.

Задержана также директор RocketData Дарья Данилова.

Заместитель главного редактора Максим Гайко вышел на свободу после допроса в ДФР. Он находится в статусе свидетеля, дал подписку о неразглашении.

Сегодня утром по распоряжению следственных органов сотрудники охраны не пустили в офис TUT.by журналиста портала. Видео с камер, расположенных на 8 и 9 этажах офиса, не отображаются на мониторах.

По информации TUT.by, силовиков в их офисе нет.

Ранее

Вчера в офисе портала TUT.BY, а также в его региональных подразделениях и редакциях, с ним связанных (hoster.by и av.by), начались обыски.

Позже Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). По данным Департамента финансовых расследований, TUT.BY была получил выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».

Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, в том числе почте mail.tut.bу. Сообщается, что Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации.

Как отреагировали в мире

Старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг прокомментировала происходящее с порталом.

«Это трусливый шаг со стороны правительства, которое боится правды и прибегает к жестокости для подавления прав человека. Власти должны прекратить свои репрессии против независимых голосов и немедленно отменить блокировку TUT.by», - заявила Джанг.

Она считает, что блокировка белорусского портала это «полномасштабное посягательство на право на свободу выражения мнений и свободу прессы в Беларуси и наносит тяжёлый удар по доступу жителей страны к независимым источникам информации».

«Белорусские власти в своей опрометчивой решимости ограничить инакомыслие и заткнуть рот всем критикам правительства заблокировали самый важный интернет-ресурс страны, нарушив свои обязательства согласно международному праву в области прав человека», - подытожила Аиша Джанг.

Катерина Борисевич вышла на свободу

Сегодня утром коллеги журналистки Катерины Борисевич приехали ко входу в женскую колонию в Гомеле, где Катерина провела последние три дня в заключении, возле него они увидели «характерный бус» и легковушку, в которой сидел человек в погонах.

В 7.24 Борисевич вышла из ворот колонии с большими пакетами и сразу позвонила 18-летней дочке Даше, которая вместе с другими родственниками ждет журналистку в Минске.

Катерина рассказала, что долго не могла забрать все письма, а за все полгода нахождения в колонии их пришло около 500.

По словам TUT.by, сотрудники колонии вели себя максимально корректно. Даже предложили поднести сумки и вызвать Катерине и сопровождающим такси.

Первое интервью Борисевич на свободе

Сейчас Борисевич находится в хорошем настроении и уже дала первое интервью.

Она рассказала, что в колонии занималась спортом каждый день по часу, дышала свежим воздухом и высаживала цветы, от чего получила невероятное удовольствие.

На вопрос, чего она хочет больше всего, журналистка ответила так:

«Обнять близких и родных, съесть маминых сырников и борща. А еще сильнее всего хочется поехать в свою деревню и выращивать цветы».

Когда Катерина вышла из колонии, встречающие ее коллеги заметили на груди Борисевич желтую нашивку с фамилией. Журналисты поинтересовались, значит ли это, что она политзаключенная.

«Это значит лишь то, что я содержалась в колонии. Я ее (желтую бирку) сама пришивала», - пояснила Борисевич.

За полгода Катерину перевозили из Жодино в Могилев, а из Могилева в Гомель. Она рассказала, что во время всех переездов находилась в наручниках, а женщины, которые отбывают сроки по 9-10 лет за убийство, – без наручников. Причина этому – коричневая карточка, которую дали журналистке как человеку, склонному к экстремизму.

«Я хочу увидеть родных, весну, съездить на море, а потом уже все остальное. Я больше не мыслю категориями, что будет дальше. Дальше может быть все, что угодно. В ноябре я тоже не рассчитывала, что окажусь в КГБ, а потом на Володарке, поэтому долгосрочных планов у меня нет. А в краткосрочных - хочу обнять дочку, родных, коллег и сказать спасибо всем за ту поддержку, которую мне оказывали», - поделилась Катерина Борисевич планами на будущее.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Вчера вечером из офиса TUT.by начали по одному выпускать людей, некоторые работники портала задержаны, Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.by. Об...
 
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