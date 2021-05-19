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Блокировка TUT.by
19.05.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера вечером из офиса TUT.by начали по одному выпускать людей, некоторые работники портала задержаны, Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.by. Об этом
Что происходит с TUT.by
Вчера около 20.00 из офиса TUT.by по одному
Как
Часть работников TUT.by
На 72 часа
Редактор Ольга Лойко и журналист Елена Толкачева также задержаны и находятся на Окрестина. По информации волонтеров, на Окрестина находится и журналист издания «Белорусы и рынок» Артем Майоров, который также был днем у офиса TUT.by.
Где находится заместитель бухгалтера портала Мария Новик – не известно.
Задержана также директор RocketData Дарья Данилова.
Заместитель главного редактора Максим Гайко
Сегодня утром по распоряжению следственных органов сотрудники охраны
По информации TUT.by, силовиков в их офисе нет.
Ранее
Вчера в офисе портала TUT.BY, а также в его региональных подразделениях и редакциях, с ним связанных (hoster.by и av.by),
Позже Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). По данным Департамента финансовых расследований, TUT.BY была получил выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».
Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, в том числе почте mail.tut.bу. Сообщается, что Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации.
Как отреагировали в мире
Старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг
«Это трусливый шаг со стороны правительства, которое боится правды и прибегает к жестокости для подавления прав человека. Власти должны прекратить свои репрессии против независимых голосов и немедленно отменить блокировку TUT.by», - заявила Джанг.
Она считает, что блокировка белорусского портала это «полномасштабное посягательство на право на свободу выражения мнений и свободу прессы в Беларуси и наносит тяжёлый удар по доступу жителей страны к независимым источникам информации».
«Белорусские власти в своей опрометчивой решимости ограничить инакомыслие и заткнуть рот всем критикам правительства заблокировали самый важный интернет-ресурс страны, нарушив свои обязательства согласно международному праву в области прав человека», - подытожила Аиша Джанг.
Катерина Борисевич вышла на свободу
Сегодня утром коллеги журналистки Катерины Борисевич
В 7.24 Борисевич
Катерина рассказала, что долго не могла забрать все письма, а за все полгода нахождения в колонии их пришло около 500.
По словам TUT.by, сотрудники колонии вели себя максимально корректно. Даже предложили поднести сумки и вызвать Катерине и сопровождающим такси.
Первое интервью Борисевич на свободе
Сейчас Борисевич находится в хорошем настроении и уже
Она рассказала, что в колонии занималась спортом каждый день по часу, дышала свежим воздухом и высаживала цветы, от чего получила невероятное удовольствие.
На вопрос, чего она хочет больше всего, журналистка ответила так:
«Обнять близких и родных, съесть маминых сырников и борща. А еще сильнее всего хочется поехать в свою деревню и выращивать цветы».
Когда Катерина вышла из колонии, встречающие ее коллеги заметили на груди Борисевич желтую нашивку с фамилией. Журналисты поинтересовались, значит ли это, что она политзаключенная.
«Это значит лишь то, что я содержалась в колонии. Я ее (желтую бирку) сама пришивала», - пояснила Борисевич.
За полгода Катерину перевозили из Жодино в Могилев, а из Могилева в Гомель. Она рассказала, что во время всех переездов находилась в наручниках, а женщины, которые отбывают сроки по 9-10 лет за убийство, – без наручников. Причина этому – коричневая карточка, которую дали журналистке как человеку, склонному к экстремизму.
«Я хочу увидеть родных, весну, съездить на море, а потом уже все остальное. Я больше не мыслю категориями, что будет дальше. Дальше может быть все, что угодно. В ноябре я тоже не рассчитывала, что окажусь в КГБ, а потом на Володарке, поэтому долгосрочных планов у меня нет. А в краткосрочных - хочу обнять дочку, родных, коллег и сказать спасибо всем за ту поддержку, которую мне оказывали», - поделилась Катерина Борисевич планами на будущее.
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Вчера вечером из офиса TUT.by начали по одному выпускать людей, некоторые работники портала задержаны, Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.by. Об...
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