Блокировка TUT.by

Вчера вечером из офиса TUT.by начали по одному выпускать людей, некоторые работники портала задержаны, Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.by. Об этом сообщает телеграм-канал портала.

Что происходит с TUT.by

Вчера около 20.00 из офиса TUT.by по одному начали выпускать сотрудников. Они не смогли рассказать, что происходит внутри, поскольку подписали документ о неразглашении.

Как сообщает БАЖ со слов одной из сотрудниц, в офисе остаются около 20 людей. У них забрали телефоны.

Часть работников TUT.by задержаны :

главный редактор Марина Золотова

генеральный директор Людмила Чекина

главный бухгалтер Анжела Ассад

заместитель директора Ирина Рыбалко

главный инженер Алла Лапатко.

На 72 часа задержана юрист TUT.by Екатерина Ткаченко.

Редактор Ольга Лойко и журналист Елена Толкачева также задержаны и находятся на Окрестина. По информации волонтеров, на Окрестина находится и журналист издания «Белорусы и рынок» Артем Майоров, который также был днем у офиса TUT.by.

Где находится заместитель бухгалтера портала Мария Новик – не известно.

Задержана также директор RocketData Дарья Данилова.

Заместитель главного редактора Максим Гайко вышел на свободу после допроса в ДФР. Он находится в статусе свидетеля, дал подписку о неразглашении.

Сегодня утром по распоряжению следственных органов сотрудники охраны не пустили в офис TUT.by журналиста портала. Видео с камер, расположенных на 8 и 9 этажах офиса, не отображаются на мониторах.

По информации TUT.by, силовиков в их офисе нет.

Ранее

Вчера в офисе портала TUT.BY, а также в его региональных подразделениях и редакциях, с ним связанных (hoster.by и av.by), начались обыски.

Позже Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). По данным Департамента финансовых расследований, TUT.BY была получил выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».

Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, в том числе почте mail.tut.bу. Сообщается, что Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации.

Как отреагировали в мире

Старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг прокомментировала происходящее с порталом.

«Это трусливый шаг со стороны правительства, которое боится правды и прибегает к жестокости для подавления прав человека. Власти должны прекратить свои репрессии против независимых голосов и немедленно отменить блокировку TUT.by», - заявила Джанг.

Она считает, что блокировка белорусского портала это «полномасштабное посягательство на право на свободу выражения мнений и свободу прессы в Беларуси и наносит тяжёлый удар по доступу жителей страны к независимым источникам информации».

«Белорусские власти в своей опрометчивой решимости ограничить инакомыслие и заткнуть рот всем критикам правительства заблокировали самый важный интернет-ресурс страны, нарушив свои обязательства согласно международному праву в области прав человека», - подытожила Аиша Джанг.

Катерина Борисевич вышла на свободу

Сегодня утром коллеги журналистки Катерины Борисевич приехали ко входу в женскую колонию в Гомеле, где Катерина провела последние три дня в заключении, возле него они увидели «характерный бус» и легковушку, в которой сидел человек в погонах.

В 7.24 Борисевич вышла из ворот колонии с большими пакетами и сразу позвонила 18-летней дочке Даше, которая вместе с другими родственниками ждет журналистку в Минске.

Катерина рассказала, что долго не могла забрать все письма, а за все полгода нахождения в колонии их пришло около 500.

По словам TUT.by, сотрудники колонии вели себя максимально корректно. Даже предложили поднести сумки и вызвать Катерине и сопровождающим такси.

Первое интервью Борисевич на свободе

Сейчас Борисевич находится в хорошем настроении и уже дала первое интервью.

Она рассказала, что в колонии занималась спортом каждый день по часу, дышала свежим воздухом и высаживала цветы, от чего получила невероятное удовольствие.

На вопрос, чего она хочет больше всего, журналистка ответила так:

«Обнять близких и родных, съесть маминых сырников и борща. А еще сильнее всего хочется поехать в свою деревню и выращивать цветы».

Когда Катерина вышла из колонии, встречающие ее коллеги заметили на груди Борисевич желтую нашивку с фамилией. Журналисты поинтересовались, значит ли это, что она политзаключенная.

«Это значит лишь то, что я содержалась в колонии. Я ее (желтую бирку) сама пришивала», - пояснила Борисевич.

За полгода Катерину перевозили из Жодино в Могилев, а из Могилева в Гомель. Она рассказала, что во время всех переездов находилась в наручниках, а женщины, которые отбывают сроки по 9-10 лет за убийство, – без наручников. Причина этому – коричневая карточка, которую дали журналистке как человеку, склонному к экстремизму.

«Я хочу увидеть родных, весну, съездить на море, а потом уже все остальное. Я больше не мыслю категориями, что будет дальше. Дальше может быть все, что угодно. В ноябре я тоже не рассчитывала, что окажусь в КГБ, а потом на Володарке, поэтому долгосрочных планов у меня нет. А в краткосрочных - хочу обнять дочку, родных, коллег и сказать спасибо всем за ту поддержку, которую мне оказывали», - поделилась Катерина Борисевич планами на будущее.