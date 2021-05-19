Катерина Борисевич: Я больше не мыслю категориями, что будет дальше, дальше может быть все что угодно

Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 мая. Вышедшая на свободу утром 19 мая после полугодового заключения журналистка tut.by Екатерина Борисевич дала первое интервью встречавшим ее в Гомеле журналистам. Интервью опубликовано в телеграм-канале портала.

На вопрос, планирует ли она продолжить работу, Катерина ответила, что долгосрочных планов у нее нет, а в ближайшее время — "увидеть родных, весну, съездить на море, а потом уже все остальное". "Я больше не мыслю категориями, что будет дальше. Дальше может быть все что угодно. В ноябре я тоже не рассчитывала, что окажусь в КГБ, а потом на Володарке, поэтому долгосрочных планов у меня нет. А в краткосрочных — хочу обнять дочку, родных, коллег и сказать спасибо всем за ту поддержку, которую мне оказывали", — сказала Борисевич.

Этой ночью, отметила журналистка, она впервые выспалась, хотя проснулась рано — очень ждала освобождения. "Меня заранее предупредили, что сегодня утром я выйду, поэтому с 4-5 утра я ждала, когда меня позовут — и все, выйду на свободу, — рассказала Катерина. — Я до этого переболела, но занималась спортом, час в день, как положено, дышала свежим воздухом".

По ее словам, в колонии на три дня ей выдали специальную форму — "симпатичное платье в цветочки, пиджак, косыночку и телогрейку на случай, если будет холодно".

После освобождения Борисевич журналисты сразу обратили внимание, что справа на майке у девушки желтая нашивка с ее фамилией. "Это значит, что ты политзаключенная?" — поинтересовались представители СМИ. "Это значит лишь то, что я содержалась в колонии, — пояснила журналистка. — Я ее [желтую бирку] сама пришивала".

Она сообщила, что когда этапировали из Жодино в Могилев, а потом из Могилева в Гомель, ее перевозили в наручниках. Но при этом сотрудники были "максимально корректны". "Не могу сказать, что ко мне было какое-то особое отношение, — отметила журналистка. — Но у меня была коричневая карточка, как у человека, склонного к экстремизму. Всех таких заключенных перевозят данным образом. Со мной были две женщины, которые осуждены за убийства. У них сроки 9-10 лет. Они шутили, что ехали просто, покойно, а я как экстремист (или склонная к экстремизму) ехала в наручниках".

О том, что сейчас происходит с tut.by, Борисевич знает, но без подробностей. Журналисты спросили, ожидала ли она такого резонанса от статьи о смерти Романа Бондаренко, после которой ею заинтересовались оперативники. "Никто об этом не думал, я работаю журналистом 15 лет и не задумывалась даже, что из-за статьи могу оказаться в тюрьме", — ответила она.

На вопрос, что было самое тяжелое из бытовой жизни за решеткой, Борисевич ответила: "Я на то и журналист, чтобы находить общий язык с разными людьми. Мы все там танцевали. Единственное, я не курю, а когда в камере курят 10-14 человек, было непросто. Первое время я ходила в медицинской маске. А вот в Гомеле все курят только на улице, поэтому когда меня заселили, я отметила: "О, у вас не курят, классно".

По словам журналистки, сейчас ей больше всего хочется обнять близких и родных, съесть маминых сырников и борща. А еще сильнее всего хочется поехать в свою деревню и выращивать цветы. "Кстати, в колонии я попросила себе хоть какую-то работу. Мне дали высаживать календулу и васильки. Получила невероятное удовольствие", — отметила Борисевич.

Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин были задержаны 19 ноября 2020 года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале tut.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, умершего от телесных повреждений 12 ноября, не было алкоголя.

Суд по ходатайству государственного обвинителя сделали закрытым. 2 марта Сорокину назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой на год и штрафа в 1.450 рублей, Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 2.900 рублей.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Борисевич и Сорокина узниками совести.

Сначала Борисевич содержали в СИЗО КГБ и следственном изоляторе на улице Володарского в Минске, затем ее перевели в тюрьму в Жодино и поставили на учет как склонную к экстремизму. За неделю до планируемого освобождения ее перевели в Могилев, а за несколько дней до истечения срока — в Гомель.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Сайт tut.by с 18 мая заблокирован. В актуальном списке задержанных накануне сотрудников tut.by главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Катерина Борисевич: Я больше не мыслю категориями, что будет дальше, дальше может быть все что угодно Минск, 19 мая. Вышедшая на свободу утром 19 мая после полугодового заключения журналистка tut.by Екатерина Борисевич дала первое интервью встречавшим ее в Гомеле...

Марина Носова, БелаПАН.