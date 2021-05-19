Правительство Беларуси пообещало поднять пенсии в этом году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Игорь Петришенко заявил, что в стране будет продолжаться реальный рост пенсионных выплат, стоит задача довести уровень средней пенсии до 40% от средней зарплаты.

Сегодня правительство отвечает на вопросы парламентариев, Петришенко, который курирует вопросы социальной сферы в правительстве, выступает с докладом в Овальном зале.

"Задача текущего года - поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника", - цитирует его БелТА .

Напомним, средняя зарплата в Беларуси по данным за март 2021 года составила 1384,7 рубля.

Старение населения

Касаясь темы глобального старения населения страны, вице-премьер отметил, что в Беларуси нужно создавать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни. "Более полутора миллиона наших граждан уже перешагнули 65-летний рубеж", - сказал Петришенко.

По его словам, правительством утверждена Национальная стратегия активного долголетия до 2030 года, где определено, как более эффективно использовать потенциал пожилых людей, смягчить последствия старения населения.

"Нам совместно предстоит создать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни", - подчеркнул Петришенко. При этом он уточнил, что в стране будут более активно развивать медико-социальную и гериатрическую помощь, повышать уровень финансовой, компьютерной грамотности пожилого населения.

Вице-премьер особо подчеркнул важность расширения возможностей пожилых людей для занятий физкультурой и спортом, туризмом и творчеством.

Защита прав инвалидов

Петришенко также коснулся такой важной темы как защита прав инвалидов. По его словам, правительство рассчитывает, что депутатами до конца этого года будет принят закон "О правах инвалидов и их социальной интеграции". В проекте закона речь идет о социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Данный проект закона был в первом чтении принят почти год назад.

"В зоне постоянного внимания правительства - проблемы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время это более 564 тыс. человек (6% населения), в том числе 34,5 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет", - отметил Петришенко.

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