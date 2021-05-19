Статус задержанных накануне сотрудников tut.by до сих пор непонятен

Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 мая. Статус задержанных 18 мая восьми сотрудников медиа-портала tut.by до сих пор непонятен — официальной информации об этом нет.

Как сообщает tut.by в своем телеграм-канале, накануне адвокатов в Департамент финансовых расследований к задержанным не допустили.

В актуальном списке задержанных главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко.

До сих пор ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова основателя портала Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

По состоянию на утро 19 мая допуск в офис tut.by был закрыт по распоряжению следственных органов. Видео с камер, которые установлены на 8 и 9 этажах (офисы tut.by), на мониторах не отображается. Насколько известно сотрудникам портала, силовиков внутри нет.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом была проинформирована администрация парка.

В офисе портала и дома у некоторых сотрудников прошли обыски. Была изъята техника, банковские карты, наличные деньги.

Сайт tut.by с 18 мая заблокирован. Такое решение принято Министерством информации на основании уведомления Генпрокуратуры. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — сообщил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Статус задержанных накануне сотрудников tut.by до сих пор непонятен Минск, 19 мая. Статус задержанных 18 мая восьми сотрудников медиа-портала tut.by до сих пор непонятен — официальной информации об этом нет. Как сообщает tut.by в...

Ирина Турчина, БелаПАН.