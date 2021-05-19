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Белорусские аграрии приступили к заготовке зеленых кормов
19.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первая в списке - озимая сурепица, богатая белком. Из-за дождливой погоды ее косят кормоуборочными комбайнами и сразу же закладывают в силосные траншеи. Такая технология позволяет в любой момент процесс поставить на паузу до благоприятных погодных условий. После добавления консерванта траншеи укрывают пленкой, и уже через три недели силос можно использовать на корм скоту. Сурепица - культура промежуточная, после уборки на ее месте посеют кукурузу.
Денис Груздис, директор КСУП "Дотишки": Выращиваем в районе 400 га. В этом году в связи с погодными условиями уборку начали чуть позже, но вырываем и ждем каждый погожий день, чтобы заложить качественный силос.
Следующая на очереди - люцерна. Уже в конце мая аграрии приступят к заготовке ее на сенаж.
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Первая в списке - озимая сурепица, богатая белком. Из-за дождливой погоды ее косят кормоуборочными комбайнами и сразу же закладывают в силосные траншеи. Такая...
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