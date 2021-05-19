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На Международной выставке "Здравоохранение Беларуси - 2021" представлена медицинская продукция из 15 стран

19.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Международная выставка "Здравоохранение Беларуси - 2021" открылась в Минске в Футбольном манеже. 150 экспонентов представляют медицинскую продукцию 15-ти стран-производителей: Беларусь, Корея, США, Венгрия, Германия, Россия и др. Стенды посвящены фармации, хирургии, косметологии и продукции, направленной на предотвращение распространения COVID-инфекции. В программе запланировано обсуждение актуальных вопросов здравоохранения, дискуссии, презентации, семинары. Продлится выставка до 20 мая.

Наталья Цикра, замдиректора компании по продаже стоматологических материалов и оборудования: Основной наш посыл сегодня на микроскопы. Конкретно в этих моделях увеличение до 27, но также есть модели до 45 крат. То есть, это очень большое увеличение. Лор-практики его могут использовать для ринопластики, даже для удаления полипов.

Около входа разместился и центр вакцинации против COVID. Любой желающий мог привиться российским препаратом "Спутник V".


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Теги: Минск
 
 
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Международная выставка "Здравоохранение Беларуси - 2021" открылась в Минске в Футбольном манеже. 150 экспонентов представляют медицинскую продукцию 15-ти...
 
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