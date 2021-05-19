Роль церкви в воспитании патриотизма обсудили на заседании Межконфессионального совета

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Роль церкви в воспитании патриотизма у молодежи обсудили в храме-памятнике в честь Всех Святых. Заседание консультативного Межконфессионального совета неслучайно прошло под сводами святыни. Ведь именно этот храм стал архитектурным воплощением исторического и духовного самосознания белорусов. Всехсвятская крипта хранит память о воинах, которые сражались за Отечество. Совет объединил представителей 21-й конфессии и религиозных организаций, зарегистрированных в нашей стране. Само его существование говорит о том, что в Беларуси на протяжении веков сохраняются мир и согласие среди верующих.

Федор Повный, настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых в г. Минске: Нетрудно понять, что фундамент нравственности связан с религиозным видением добра и зла. А вот знания о народе впитываются через примеры людей, с которыми растут наши дети, это и мы с вами. Мы задаем пример, как нужно относиться к Родине и друг другу. Если наши слова расходятся с нашими делами, дети выберут наши дела.

Белорусский исторический опыт отражается и в духовных традициях. Воспитание молодого поколения в духе любви и уважения ко всем этносам и религиям - одно из важнейших направлений государственной политики, равно как и сохранение памяти у молодежи о подвигах дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны.





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