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Анна Карасева в проекте "Женщины и спорт"
19.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Стать мамой троих детей и при этом остаться первоклассной спортсменкой. Это все о белорусской наезднице Анне Карасевой - лидере национальной команды по конному спорту, победительнице Кубка мира, многократной чемпионке Беларуси. Сегодня она - героиня проекта
О том, как лошадь чуть не погубила ее карьеру, едва начавшуюся. Как Анна завоевывала медали в перерывах между рождением детей. И секрет счастливой семейной жизни - в проекте
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Стать мамой троих детей и при этом остаться первоклассной спортсменкой. Это все о белорусской наезднице Анне Карасевой - лидере национальной команды по конному...
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