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Стать мамой троих детей и при этом остаться первоклассной спортсменкой. Это все о белорусской наезднице Анне Карасевой - лидере национальной команды по конному спорту, победительнице Кубка мира, многократной чемпионке Беларуси. Сегодня она - героиня проекта "Женщины и спорт" . Еще маленькой девочкой Анна увидела билборд с приглашением в Ратомку и с тех пор мечтала работать с лошадьми! Теперь она одна из самых титулованных наездниц Беларуси и Европы и обладательница олимпийской лицензии.

О том, как лошадь чуть не погубила ее карьеру, едва начавшуюся. Как Анна завоевывала медали в перерывах между рождением детей. И секрет счастливой семейной жизни - в проекте "Женщины и спорт" . Сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1" .



