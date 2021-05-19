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Анна Карасева в проекте "Женщины и спорт"

19.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стать мамой троих детей и при этом остаться первоклассной спортсменкой. Это все о белорусской наезднице Анне Карасевой - лидере национальной команды по конному спорту, победительнице Кубка мира, многократной чемпионке Беларуси. Сегодня она - героиня проекта "Женщины и спорт". Еще маленькой девочкой Анна увидела билборд с приглашением в Ратомку и с тех пор мечтала работать с лошадьми! Теперь она одна из самых титулованных наездниц Беларуси и Европы и обладательница олимпийской лицензии.

О том, как лошадь чуть не погубила ее карьеру, едва начавшуюся. Как Анна завоевывала медали в перерывах между рождением детей. И секрет счастливой семейной жизни - в проекте "Женщины и спорт". Сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".


 
 
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Стать мамой троих детей и при этом остаться первоклассной спортсменкой. Это все о белорусской наезднице Анне Карасевой - лидере национальной команды по конному...
 
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