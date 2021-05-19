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Выполнены четыре главных параметра прогноза социально-экономического развития из шести
19.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Из шести главных параметров прогноза социально-экономического развития за квартал выполнены четыре. Прибавляет экспорт, сальдо внешней торговли положительное. В аутсайдерах - доля инвестиций в ВВП и цены на социально-значимые товары. Сейчас рассматривается возможность отмены жесткого регулирования, чтобы не допустить сужения ассортимента товаров на полках магазинов. На внутреннюю ситуацию влияет рост мировых цен на продукты. Но при этом важно и не допустить необоснованных скачков в стоимости. Особое внимание - социальной сфере.
На контроле правительства и выдача коммерческих кредитов на строительство жилья. Здесь решение будут искать вместе с банками, чтобы 4 млн квадратов по году были построены.
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Из шести главных параметров прогноза социально-экономического развития за квартал выполнены четыре. Прибавляет экспорт, сальдо внешней торговли положительное. В...
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