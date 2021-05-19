Глава МИД Литвы заявил о готовности страны предоставить убежище сотрудникам tut.by

Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 мая. Литва готова предоставить сотрудникам белорусского портала tut.by убежище, написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в "Твиттере".

"Печально видеть репрессии со стороны нелегитимного режима Лукашенко в отношении одного из последних независимых белорусских новостных сайтов @tutby и его журналистов, — говорится в сообщении. — Литва готова предложить всем, кто ищет убежища, дом вдали от дома. Вместе мы победим тиранию и ложь!"

Накануне МИД Литвы выступил с заявлением в связи с уголовным преследованием tut.by. "Нелегитимный белорусский режим боится независимых СМИ и систематически их уничтожает. Позорное преследование крупнейшего новостного сайта страны tut.by — еще один пример такой политики", — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства на его странице в "Твиттере". "Свободные медиа не задушат, преступления против белорусского народа будут раскрыты", — заявил литовский МИД.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом была проинформирована администрация парка.

В офисе портала и дома у некоторых сотрудников прошли обыски. Были изъяты техника, банковские карты, наличные деньги.

Сайт tut.by с 18 мая заблокирован. Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — разъяснил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

В актуальном списке задержанных сотрудников tut.by главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко. Их статус до сих пор непонятен, адвокатов к ним вчера не допустили.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МИД Литвы заявил о готовности страны предоставить убежище сотрудникам tut.by Минск, 19 мая. Литва готова предоставить сотрудникам белорусского портала tut.by убежище, написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей...

Ирина Турчина, БелаПАН.