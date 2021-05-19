Родные вдовы Юрия Зиссера Юлии Чернявской до сих пор не знают, где она находится

Минск, 19 мая. Больше суток родные Юлии Чернявской, вдовы основателя портала tut.by Юрия Зиссера, не знают, где она находится. Не может связаться со своей подзащитной и адвокат, сообщила БелаПАН дочь Юлии Чернявской Евгения, которая живет в Израиле.
Всю информацию о матери она собирает по крупицам от неравнодушных людей, так как единственная родственница Юлии Чернявской в Минске — это ее мать, которой уже 83 года.
"Последний раз я слышала маму вчера в 9.30, она сидела на балконе в новой квартире и слушала птиц. После этого я лично от нее ничего не слышала. Есть информация, что с ней всё в порядке, она не в больнице, ее вроде бы выписали. Информация от тех, кто был рядом и кто после дела Романа Бондаренко не хочет себя никак проявлять", — рассказала Евгения Чернявская.
По ее словам, последнее изображение матери, которое у нее есть, прислала из приемного покоя больницы знакомая. "Знакомую сразу отогнали. Я так понимаю, что с мамой все время были люди в штатском", — пояснила дочь Юлии Чернявской. Она добавила, что полдня в квартире матери выла собака, потом ее кто-то забрал, кто — неизвестно.
"Дверь на этаже не выбита. Как я понимаю, мама была дома, к ней пришли люди, сделали обыск. Ей стало плохо, в больнице ей купировали гипертонический криз", — пояснила Евгения. Она добавила, что ее мать — немолодой человек с инвалидностью и риском инфаркта и инсульта.
Евгения также не может связаться с помощницей и подругой Юлии Чернявской, которая была рядом. Она предполагает, что на все близкое окружение матери сейчас оказывают сильное давление.
"Адвокат с мамой связаться не смог, написал запросы. Насколько мне известно, пока не начались какие-то следственные действия, на которых должен быть адвокат. Либо маме врут", — предположила Евгения Чернявская.
По имеющейся информации, Юлия Чернявская сейчас может находиться в СИЗО КГБ, где находятся задержанные 18 мая сотрудники hoster.by.
"Мама — совладелица hoster.by после смерти папы, но эта компания не связана с tut.by, — подчеркнула Евгения Чернявская. — Часть tut.by, которая принадлежала папе, после его смерти отошла ко мне. Я живу в Израиле, и, думаю, папа сделал это из соображений безопасности. Но со мной никто не связывался".
Тем временем в журналистских кругах появилась информация о том, что Юлия Чернявская на свободе и находится в безопасности.
Официальных комментариев по этому поводу пока нет.