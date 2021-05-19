Родные вдовы Юрия Зиссера Юлии Чернявской до сих пор не знают, где она находится

Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 мая. Больше суток родные Юлии Чернявской, вдовы основателя портала tut.by Юрия Зиссера, не знают, где она находится. Не может связаться со своей подзащитной и адвокат, сообщила БелаПАН дочь Юлии Чернявской Евгения, которая живет в Израиле.



Всю информацию о матери она собирает по крупицам от неравнодушных людей, так как единственная родственница Юлии Чернявской в Минске — это ее мать, которой уже 83 года.



"Последний раз я слышала маму вчера в 9.30, она сидела на балконе в новой квартире и слушала птиц. После этого я лично от нее ничего не слышала. Есть информация, что с ней всё в порядке, она не в больнице, ее вроде бы выписали. Информация от тех, кто был рядом и кто после дела Романа Бондаренко не хочет себя никак проявлять", — рассказала Евгения Чернявская.



По ее словам, последнее изображение матери, которое у нее есть, прислала из приемного покоя больницы знакомая. "Знакомую сразу отогнали. Я так понимаю, что с мамой все время были люди в штатском", — пояснила дочь Юлии Чернявской. Она добавила, что полдня в квартире матери выла собака, потом ее кто-то забрал, кто — неизвестно.



"Дверь на этаже не выбита. Как я понимаю, мама была дома, к ней пришли люди, сделали обыск. Ей стало плохо, в больнице ей купировали гипертонический криз", — пояснила Евгения. Она добавила, что ее мать — немолодой человек с инвалидностью и риском инфаркта и инсульта.



Евгения также не может связаться с помощницей и подругой Юлии Чернявской, которая была рядом. Она предполагает, что на все близкое окружение матери сейчас оказывают сильное давление.



"Адвокат с мамой связаться не смог, написал запросы. Насколько мне известно, пока не начались какие-то следственные действия, на которых должен быть адвокат. Либо маме врут", — предположила Евгения Чернявская.



По имеющейся информации, Юлия Чернявская сейчас может находиться в СИЗО КГБ, где находятся задержанные 18 мая сотрудники hoster.by.



"Мама — совладелица hoster.by после смерти папы, но эта компания не связана с tut.by, — подчеркнула Евгения Чернявская. — Часть tut.by, которая принадлежала папе, после его смерти отошла ко мне. Я живу в Израиле, и, думаю, папа сделал это из соображений безопасности. Но со мной никто не связывался".



Тем временем в журналистских кругах появилась информация о том, что Юлия Чернявская на свободе и находится в безопасности.



Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

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Ольга Быковская, БелаПАН.