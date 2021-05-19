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А.Турчин: Предварительный проект реконструкции Будславского костела разработают до конца мая
19.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Это сегодня заявил губернатор Минской области, посещая храм после пожара. Сейчас главный ущерб святыне наносят проливные дожди. Важно как можно скорее сделать настил над рухнувшей кровлей. Но выдержат ли стены костела новую конструкцию, это и должны показать расчеты.
После расчетов специалисты будут видеть, какой именно настил возводить над кровлей храма. Рассматриваются разные возможности и создание крыши. Исходя из выводов комиссии, будет выбран и подрядчик для ремонтных работ.
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Это сегодня заявил губернатор Минской области, посещая храм после пожара. Сейчас главный ущерб святыне наносят проливные дожди. Важно как можно скорее сделать...
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