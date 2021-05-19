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В РНПЦ "Мать и дитя" ребенку с СМА сделали укол препаратом стоимостью более $ 2 млн
19.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В РНПЦ "Мать и дитя" ребенку с редким генетическим заболеванием спинальная мышечная атрофия вводят дорогостоящий препарат стоимостью более $ 2 млн. Процедура началась час назад. Столько же нужно и для введения лекарства. Находиться в одном положении девочке непросто, поэтому рядом находится мама и медики РНПЦ. Если бы ребенку сейчас не ввели препарат, то в скором времени он оказался бы прикованным к инвалидному креслу.
Это уже четвертый белорусский малыш, который получает возможность бесплатного лечения и генную терапию. Отметим, в прошлом году 6 белорусских деток были включены в глобальную программу по получению бесплатного доступа к лекарственным средствам. Пациенты для безвозмездного лечения выбираются методом рандома.
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В РНПЦ "Мать и дитя" ребенку с редким генетическим заболеванием спинальная мышечная атрофия вводят дорогостоящий препарат стоимостью более $ 2 млн. Процедура...
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