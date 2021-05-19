Ю. Уваров: Нужно задумываться над фильтрами в интернете

Источник материала: БT

Модель белорусского государства на постсоветском пространстве можно считать образцовой. При этом среди всех слоев населения следует больше уделять внимания молодежи. Ведь именно она тонко (а порой и болезненно) чувствует ложь в обществе. Об этом сегодня в эфире "Скажинемолчи" заявил популярный блогер и журналист Юрий Уваров. Как рассказал гость студии, молодым людям часто не хватает объединяющих национальных идей, направленных на конструктивные и созидательные действия на благо семьи, города или всей страны. Ведь негатива и так слишком много - в том же интернете. И, по мнению блогера, уже давно пора ставить реальные онлайн-заслоны, при этом не подавляя свободу слова.

Юрий Уваров, журналист, блогер: Нужно задумываться над какими-то "фильтрами" в интернете. Ведь у нас же есть паспортный и таможенный контроль на границе. Но информация льется потоком, и эта информация меняет сознание людей, в первую очередь молодежи. И определенные политические группы хотят этих изменений не в лучшую сторону. Подавления свободы слова не должно быть. Я считаю, что должны быть разные мнения, но эти разные мнения должны быть направлены на созидание. А если человек призывает к экстремизму, терроризму, то это уже не мнение, а преступление. И оно должно быть пресечено.

Легко ли быть космополитом и завоевать внимание тысяч подписчиков? И как американцы превратили Украину в свою "резервацию"? Емкие и интересные комментарии гостя проекта "Скажинемолчи" и другие выпуски смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1" , а также в Telegram-канале программы.





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