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Ю. Уваров: Нужно задумываться над фильтрами в интернете
19.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Модель белорусского государства на постсоветском пространстве можно считать образцовой. При этом среди всех слоев населения следует больше уделять внимания молодежи. Ведь именно она тонко (а порой и болезненно) чувствует ложь в обществе. Об этом сегодня в эфире
Юрий Уваров, журналист, блогер: Нужно задумываться над какими-то "фильтрами" в интернете. Ведь у нас же есть паспортный и таможенный контроль на границе. Но информация льется потоком, и эта информация меняет сознание людей, в первую очередь молодежи. И определенные политические группы хотят этих изменений не в лучшую сторону. Подавления свободы слова не должно быть. Я считаю, что должны быть разные мнения, но эти разные мнения должны быть направлены на созидание. А если человек призывает к экстремизму, терроризму, то это уже не мнение, а преступление. И оно должно быть пресечено.
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Модель белорусского государства на постсоветском пространстве можно считать образцовой. При этом среди всех слоев населения следует больше уделять внимания...
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