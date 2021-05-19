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Е. Бондаренко об отставке сразу трех министров: здравоохранения, экономики и инфраструктуры в Украине

19.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Череда отставок с министерских постов в Украине. Верховная рада отправила в отставку сразу трех министров: здравоохранения, экономики и инфраструктуры. Как сообщают местные СМИ,  всех трех "попросили" уйти по собственному желанию. Однако заявления об уходе написали лишь министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Глава Минздрава Максим Степанов сам уходить отказался - и был уволен.  Премьер-министр Украины обвиняет бывшего главу здравоохранения в провале кампании по вакцинации от COVID-19. Однако сам Степанов назвал сложившуюся ситуацию подковерными играми. В правящей партии  лишь пояснили, что у Владимира Зеленского и премьер-министра  к работе министра много вопросов. Вот только у экспертов и украинцев все больше вопросов к самим "Слугам". 

Кандидатуры новых министров на освободившиеся посты уже согласованы. Поддержать или отклонить их парламентарии смогут завтра. 


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Череда отставок с министерских постов в Украине. Верховная рада отправила в отставку сразу трех министров: здравоохранения, экономики и инфраструктуры. Как...
 
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