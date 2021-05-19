ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И. Петришенко: Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы

19.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы. Это заявил вице-премьер Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. Сегодня важно не допустить снижения уровня реального благосостояния населения, объема и доступности гарантированных государством услуг. Среди задач на этот год - довести уровень средней пенсии до 40 % от средней зарплаты, совершенствовать  доступность специализированной, высококвалифицированной медицинской помощи в регионах, а также создать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни.

Вице-премьер подчеркнул, что в стране своевременно и в полном объеме финансируется выплата пенсий, пособий, стипендий. В отраслях социальной сферы не допускается задолженности по заработной плате. 


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы. Это заявил вице-премьер Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты...
 
Новости дня
Новости общества
 
Статус задержанных накануне сотрудников tut.by до сих пор непонятен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by