И. Петришенко: Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы

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Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы. Это заявил вице-премьер Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. Сегодня важно не допустить снижения уровня реального благосостояния населения, объема и доступности гарантированных государством услуг. Среди задач на этот год - довести уровень средней пенсии до 40 % от средней зарплаты, совершенствовать доступность специализированной, высококвалифицированной медицинской помощи в регионах, а также создать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни.

Вице-премьер подчеркнул, что в стране своевременно и в полном объеме финансируется выплата пенсий, пособий, стипендий. В отраслях социальной сферы не допускается задолженности по заработной плате.





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