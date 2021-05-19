Стало известно о задержании еще трех не выходивших на связь сотрудников tut.by

Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 мая. Стали известны фамилии еще трех задержанных сотрудников tut.by, которые накануне не выходили на связь.

Как сообщает портал в своем телеграм-канале, список задержанных пополнили заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко и менеджер Андрей Авдеев.

Кроме того, по-прежнему ни близким, ни адвокату неизвестно, где находится вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

Ранее сообщалось о задержании восьми человек: главного редактора Марины Золотовой, генерального директора Людмилы Чекиной, главного бухгалтера Анжелы Ассад, заместителя директора Ирины Рыбалко, главного инженера Аллы Лапатко, редактора Ольги Лойко, журналиста Елены Толкачевой, юриста Екатерины Ткаченко.

Статус всех задержанных до сих пор непонятен.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом была проинформирована администрация парка.

В офисе портала и дома у некоторых сотрудников прошли обыски. Были изъяты техника, банковские карты, наличные деньги.

Сайт tut.by с 18 мая заблокирован. Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — разъяснил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

Утром 19 мая допуск в офис tut.by в Минске был закрыт по распоряжению следственных органов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стало известно о задержании еще трех не выходивших на связь сотрудников tut.by Минск, 19 мая. Стали известны фамилии еще трех задержанных сотрудников tut.by, которые накануне не выходили на связь. Как сообщает портал в своем телеграм-канале,...

Ирина Турчина, БелаПАН.