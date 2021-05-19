|
СТВ: в ходе обыска в офисе и дома у сотрудников TUT.by найдено около $500 тысяч
19.05.2021 16:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера стало известно, что в домах некоторых сотрудников и в офисе портала TUT.by
ГосСМИ заявило, что в ходе обыска дома у одно из сотрудников найдено $100 тысяч, а у другого - $60 тысяч. Первый, по информации телеканала, «прятал деньги необычно – на дне ведра, присыпав собачьим кормом».
СТВ говорит, что всего изъято около $500 тысяч.
«Стоит отметить, что на портале неоднократно появлялись материалы, где прямо или косвенно звучали призывы к забастовкам, а также рассказывалось, как тяжело у нас живется учителям, медикам и ветеранам. Как видим, подобные страдания хорошо оплачивались», - сказали в эфире телеканала СТВ.
Отмечается, что с начала текущего года доход гендиректора холдинга Людмилы Чекиной составил 325 тысяч рублей.
«Получить доходы позволило наличие у TUT.BY статуса резидента ПВТ», - уточнили в эфире.
Напомним, вчера Комитет госконтроля
Часть сотрудников портала
Старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг поддержала портал и призвала власти «прекратить свои репрессии против независимых голосов и немедленно отменить блокировку TUT.by».
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера стало известно, что в домах некоторых сотрудников и в офисе портала TUT.by прошли обыски.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)