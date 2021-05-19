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СТВ: в ходе обыска в офисе и дома у сотрудников TUT.by найдено около $500 тысяч

19.05.2021 16:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера стало известно, что в домах некоторых сотрудников и в офисе портала TUT.by прошли обыски. Сегодня в эфире СТВ сообщили, что появились подробности «дела TUT.by»: в результате обысков изъято около $500 тысяч.

ГосСМИ заявило, что в ходе обыска дома у одно из сотрудников найдено $100 тысяч, а у другого - $60 тысяч. Первый, по информации телеканала, «прятал деньги необычно – на дне ведра, присыпав собачьим кормом».

СТВ говорит, что всего изъято около $500 тысяч.

«Стоит отметить, что на портале неоднократно появлялись материалы, где прямо или косвенно звучали призывы к забастовкам, а также рассказывалось, как тяжело у нас живется учителям, медикам и ветеранам. Как видим, подобные страдания хорошо оплачивались», - сказали в эфире телеканала СТВ.

Отмечается, что с начала текущего года доход гендиректора холдинга Людмилы Чекиной составил 325 тысяч рублей.

«Получить доходы позволило наличие у TUT.BY статуса резидента ПВТ», - уточнили в эфире.

Напомним, вчера Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, в том числе почте mail.tut.bу. 

Часть сотрудников портала задержаны, некоторые находятся на Окрестина. Сегодня охрана не пустила в офис TUT.by журналиста.

Старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг поддержала портал и призвала власти «прекратить свои репрессии против независимых голосов и немедленно отменить блокировку TUT.by».

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил убежище сотрудникам портала.

 
 
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Вчера стало известно, что в домах некоторых сотрудников и в офисе портала TUT.by прошли обыски.
 
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