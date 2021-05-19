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В Барановичах вблизи жилых домов разбился самолет, оба летчика погибли
19.05.2021 16:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
На окраине Барановичей военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение. На борту находились два летчика, оба погибли. Об этом
Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет и обнаружил техническую неисправность.
«Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», - рассказали в Минобороны.
На борту самолета находились командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куконенко Никита Борисович - летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб. Оба летчика погибли.
По информации ведомства, других жертв и разрушений нет. МЧС ликвидировало последствия катастрофы.
На место крушения самолета выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем Министра обороны Беларуси по вооружению.
Сообщается, что семьям погибших будет оказана помощь.
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На окраине Барановичей военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение. На борту находились два летчика, оба погибли. Об этом сообщили в...
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