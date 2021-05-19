ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Барановичах вблизи жилых домов разбился самолет, оба летчика погибли

19.05.2021 16:09 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

На окраине Барановичей военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение. На борту находились два летчика, оба погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет и обнаружил техническую неисправность.

«Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта.  Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», - рассказали в Минобороны.

На борту самолета находились командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куконенко Никита Борисович  - летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб. Оба летчика погибли.

По информации ведомства, других жертв и разрушений нет. МЧС ликвидировало последствия катастрофы.

На место крушения самолета выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем Министра обороны Беларуси по вооружению.

Сообщается, что семьям погибших будет оказана помощь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На окраине Барановичей военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение. На борту находились два летчика, оба погибли. Об этом сообщили в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Серую схему неуплаты налогов организовал владелец кабельного телевидения в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by