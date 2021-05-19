В Барановичах вблизи жилых домов разбился самолет, оба летчика погибли

На окраине Барановичей военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение. На борту находились два летчика, оба погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет и обнаружил техническую неисправность.

«Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», - рассказали в Минобороны.

На борту самолета находились командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куконенко Никита Борисович - летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб. Оба летчика погибли.

По информации ведомства, других жертв и разрушений нет. МЧС ликвидировало последствия катастрофы.

На место крушения самолета выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем Министра обороны Беларуси по вооружению.

Сообщается, что семьям погибших будет оказана помощь.